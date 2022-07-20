English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Росія з втратами відступила від Григорівки та Спірного на Донеччині, - Генштаб ЗСУ

Росія з втратами відступила від Григорівки та Спірного на Донеччині, - Генштаб ЗСУ

20 липня, 2022 середа
18:43
війна з Росією Генштаб ЗСУ, війна з Росією

У Донецькій області штурмові дії поблизу Григорівки та Спірного закінчились для окупантів втратами та відступом

Про це йдеться у звіті Генштабу ЗСУ.

"На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін в діяльності противника не відзначається. Ворог здійснив обстріли зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Миколаївка, Волфине, Павлівка та Уланове Сумської області", - пише Генштаб.

Харківський напрямок

Зафіксовано обстріли поблизу Старого Салтова, Петрівки, Руських Тишків, Печенігів, Циркунів, Питомника, Дементіївки та Коробочкиного. Росія завдала авіаудари неподалік Мосьпанового та Ртищівки.

Безуспішно намагалися просунутися в напрямку селища Питомник.

Слов'янський напрямок

РФ здійснила вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Долина, Богородичне, Костянтинівка, Гусарівка, Велика Комишуваха, Покровське та інших.

ЗСУ знову успішно відбили штурмові дії ворога в районі Богородичного.

Краматорський напрямок

Ворог обстрілював із артилерії райони Краматорська, Серебрянки, Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки. Завдано ракетно-авіаційні удари поблизу Краматорська та Слов’янська. Штурмові дії в районах Григорівки та Спірного закінчились для ворога втратами та відступом.

Бахмутський напрямок

Бойовими діями РФ намагається створити сприятливі умови для встановлення контролю над містом Бахмут та територією Вуглегірської ТЕС.

Відбулись обстріли в районах населених пунктів Берестове, Веселе, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Весела Долина, Кодема, Майорськ, Нью-Йорк та інших. 

Росія завдала авіаційні удари по Покровському. Веде штурмові дії у районі Берестового та на підступах до Вуглегірської ТЕС, бойові дії тривають.

Схід України

"На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник продовжує систематичні обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Новобахмутівка, Авдіївка, Невельське, Красногорівка, Володимирівка, Павлівка, Пречистівка, Велика Новосілка, Зелене Поле, Новоукраїнка, Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Преображенка, Залізничне, Кам’янське. Авіаудари зафіксовано біля Авдіївки, Кам’янського та Новоандріївки", - йдеться у звіті Генштабу.

Чергову розвідку боєм в районі Новоселівка Другої окупанти знову провалили, зазнали втрат та відійшли. Те ж саме сталось з окупантами, які наступали у напрямку Микільського та Новомихайлівки. 

Південнобузький напрямок

Основні зусилля Росія зосереджує на недопущенні просування наших військ вглиб тимчасово зайнятої ним території. Веде інтенсивну розвідку БпЛА. Веде систематичні обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Осокорівка, Ольгине, Іванівка, Велике Артакове, Лозове, Широке, Квітневе, Любомирівка, Березнегувате, Котляреве, Степова Долина, Нова Зоря, Лупареве та низки інших.

Завдано ракетно-авіаційні удари біля Мурахівки та Новогригорівки.

"Українські захисники завдають ворогу втрат на всіх напрямках де тривають активні бойові дії. Успішно продовжує бойову роботу наша артилерія. Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо!", - наголошує Генштаб ЗСУ.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Україна
Росія
Донбас
Луганщина
Сумщина
ЗСУ
Херсонщина
Донеччина
окуповані території
окупанти
Запорізька область
Харківщина
Військові новини
Читайте також:
Путин
20 липня, 2022 середа
Путін назвав умову, за якої не перешкоджатиме вивезенню українського зерна
Путін
20 липня, 2022 середа
Росія просить ООН змусити Україну закрити сайт "Миротворець"
18 липня, 2022 понедiлок
Це найновіша модифікація, їх всього – 12 бортів. Експерт розповів цікаві деталі про збитий окупантами власний Су-34
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 35.79
    Купівля 35.79
    Продаж 36.78
  • EUR
    Купівля 36.09
    Продаж 37.27
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
20 липня
18:56
Литва прапор
Литва додатково надасть Україні бронетранспортери та боєприпаси
18:53
Ексклюзив
білоруські військові
Білоруські військові можуть підписати контракт з армією Росії, щоби взяти участь у війні, - генерал-майор СБУ Ягун
18:45
Перехоплення СБУ: батько російського окупанта порадив синові, як зламати руку, щоб втекти з України
18:38
На Волині викрили благодійний фонд, який продавав військову гуманітарку
18:31
Велика Британія
Стали відомі остаточні претенденти на посаду прем'єра Великої Британії
18:22
Ексклюзив
Ллойд Остін
Результат Рамштайну буде оголошений на полі бою, - експерт Defense Express Киричевський
18:19
посівна аграрії
Україна цьогоріч втратить щонайменше 20% врожаю озимих, - Мінагрополітики
18:12
Загоряння комбайна внаслідок наїзду на протитанкову міну
На Запоріжжі двоє комбайнерів підірвалися на протитанковій міні
17:57
діти
Росія примусово депортувала понад 5 тис. українських дітей, - радниця Зеленського з прав дитини
17:54
На Харківщині рашисти цілеспрямовано знищують поля
На Харківщині ворог обстріляв поля пшениці, рятувальники вберегли від пожежі врожай на 66 гектарах
17:54
Ексклюзив
НАТО УКРАЇНА
Україна втратила унікальний шанс отримати ПДЧ в НАТО на саміті в Мадриді, - Синютка
17:54
Ексклюзив
Віктор Ягун
Коли США визнають Росію спонсором тероризму, світ відмовиться від стосунків з Путіним, - генерал-майор СБУ Ягун
17:43
кібератака
У Держспецзв'язку попередили українців про нову кібератаку
17:39
санкції проти Росії
Включно з ембарго на золото: посли Євросоюзу узгодили сьомий пакет санкцій проти Росії
17:30
марбурзький вірус
Не виключено, що смертоносний вірус Марбурга можуть завезти в Україну, – інфекціоніст
17:27
Португалія
Португалія передала Україні загалом 315 тонн військової техніки
17:20
Ексклюзив
Україна готує план деімперіалізації Росії, - екснардепка Гопко
17:18
карта бойових дій
Мапа бойових дій в Україні: огляд подій 15-20 липня
17:17
Виправдовував окупантів, поширював рашистську пропаганду: жителю Бердичева оголосили підозру в запереченні агресії РФ
17:15
Магнус Карлсен
Чинний чемпіон світу з шахів Магнус Карлсен з Норвегії відмовився змагатися за шахову корону з росіянином
17:11
Ексклюзив
десантні кораблі Росії
Найкраща безпека для України - це потоплений весь ЧФ Росії, - нардеп Соломчук
17:09
Пожежа на базі росіян на Запорізькій АЕС
В Енергодарі пожежа у районі військової бази окупантів на Запорізькій АЕС, - ЗМІ
17:09
Оновлено
Віктор Циганков
"Динамо" - "Фенербахче": букмекери дали прогноз на стартовий матч українців у єврокубках
17:08
Ексклюзив
путін
Путін хоч і виліз із бункера, але лишився в ізоляції, - генерал-майор СБУ Ягун
17:02
Урсула фон дер Ляєн
Очільниця Єврокомісії фон дер Ляєн припускає повне припинення газопостачання з боку РФ
17:02
ЗСУ знищили артилерійський склад
ЗСУ знищили артилерійський склад окупантів на Херсонщині
16:55
Путін, морські десантники
У Чорному морі Росія тримає напоготові 24 крилатих ракети, - ОК "Південь"
16:50
Урмас Рейнсалу
Очільник МЗС Естонії виступив проти надання російським ІТ-спеціалістам дозволу на тимчасове проживання
16:29
Ердоган
Ердоган припустив відкриття "зернового коридору" до кінця тижня
16:27
зерно-війна
Судна окупантів із 54 тис. тонн украденого в України зерна зайшли до портів Сирії
16:24
Ексклюзив
HIMAR
Міжнародні партнери довіряють Україні щодо постачання і використання зброї, - нардеп Умеров
16:21
Ексклюзив
Жителі Авдіївки не покидають місто, адже за 8 років війни звикли до вибухів, - боєць ТрО Фірсов
16:17
РНБО
В РНБО сказали, скільки осіб в Україні підпадають під дію закону про деолігархізацію
16:15
Яна Соломко
Українська співачка Яна Соломко виступила на концерті в Москві
16:09
Ллойд Остін
Пентагон анонсував передачу Україні 4 установок HIMARS
16:06
економіка
Західні кредитори погодились на відстрокування до двох років виплати боргів України
16:03
Ексклюзив
Лисичанськ
Росіяни планують зрівняти з землею Бахмут і Слов'янськ, як зробили це із Лисичанськом і Сєверодонецьком, - офіцер ТрО Луганщини Шакун
15:42
Рамштайн-3
Розпочалася четверта зустріч Контактної групи з оборони України у "форматі Рамштайн"
15:38
амбулаторія сімейної медицини
Rolls-Royce відбудує зруйновану окупантами амбулаторію в селі на Сумщині
15:35
винищувач F-35
Чехія планує закупити американські винищувачі F-35
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV