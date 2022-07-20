Росія з втратами відступила від Григорівки та Спірного на Донеччині, - Генштаб ЗСУ

Про це йдеться у звіті Генштабу ЗСУ.

"На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін в діяльності противника не відзначається. Ворог здійснив обстріли зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Миколаївка, Волфине, Павлівка та Уланове Сумської області", - пише Генштаб.

Харківський напрямок

Зафіксовано обстріли поблизу Старого Салтова, Петрівки, Руських Тишків, Печенігів, Циркунів, Питомника, Дементіївки та Коробочкиного. Росія завдала авіаудари неподалік Мосьпанового та Ртищівки.

Безуспішно намагалися просунутися в напрямку селища Питомник.

Слов'янський напрямок

РФ здійснила вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Долина, Богородичне, Костянтинівка, Гусарівка, Велика Комишуваха, Покровське та інших.

ЗСУ знову успішно відбили штурмові дії ворога в районі Богородичного.

Краматорський напрямок

Ворог обстрілював із артилерії райони Краматорська, Серебрянки, Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки. Завдано ракетно-авіаційні удари поблизу Краматорська та Слов’янська. Штурмові дії в районах Григорівки та Спірного закінчились для ворога втратами та відступом.

Бахмутський напрямок

Бойовими діями РФ намагається створити сприятливі умови для встановлення контролю над містом Бахмут та територією Вуглегірської ТЕС.

Відбулись обстріли в районах населених пунктів Берестове, Веселе, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Весела Долина, Кодема, Майорськ, Нью-Йорк та інших.

Росія завдала авіаційні удари по Покровському. Веде штурмові дії у районі Берестового та на підступах до Вуглегірської ТЕС, бойові дії тривають.

Схід України

"На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник продовжує систематичні обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Новобахмутівка, Авдіївка, Невельське, Красногорівка, Володимирівка, Павлівка, Пречистівка, Велика Новосілка, Зелене Поле, Новоукраїнка, Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Преображенка, Залізничне, Кам’янське. Авіаудари зафіксовано біля Авдіївки, Кам’янського та Новоандріївки", - йдеться у звіті Генштабу.

Чергову розвідку боєм в районі Новоселівка Другої окупанти знову провалили, зазнали втрат та відійшли. Те ж саме сталось з окупантами, які наступали у напрямку Микільського та Новомихайлівки.

Південнобузький напрямок

Основні зусилля Росія зосереджує на недопущенні просування наших військ вглиб тимчасово зайнятої ним території. Веде інтенсивну розвідку БпЛА. Веде систематичні обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Осокорівка, Ольгине, Іванівка, Велике Артакове, Лозове, Широке, Квітневе, Любомирівка, Березнегувате, Котляреве, Степова Долина, Нова Зоря, Лупареве та низки інших.

Завдано ракетно-авіаційні удари біля Мурахівки та Новогригорівки.

"Українські захисники завдають ворогу втрат на всіх напрямках де тривають активні бойові дії. Успішно продовжує бойову роботу наша артилерія. Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо!", - наголошує Генштаб ЗСУ.

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