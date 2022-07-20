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До кого він говорить? Остін прокоментував слова Лаврова про "зміну географії" війни

20 липня, 2022 середа
22:45
Світ

Міністр оборони США вважає, що міністр закордонних справ РФ підтвердив бажання Путіна захопити більше українських територій

Про це Ллойд Остін заявив на брифінгу по завершенню зустрічі Рамштайн-4.

"Як ви знаєте, росіяни зараз перебувають у Херсоні та на Запоріжжі. Російські сили вже там. Тому ви повинні поцікавитися, до кого він (Лавров. - Ред.) говорить. Це не дивно для будь-кого з нас, будь-кого у Європі або у світі. Я думаю, що він звертається до людей у Росії, які погано поінформовані", - заявив Остін.

Він нагадав, що вже усі чули, які у Путіна наміри, оскільки він безліч разів заявляв про безстрокову воєнну операцію, зосереджену на Донбасі.

"Його дії довели протилежне. І ми знаємо, наші партнери та союзники знають, що він має більші амбіції. І Лавров лише підтвердив це сьогодні", - заявив Остін.

Міністр оборони США сказав, що ні для кого у цьому немає нічого дивного, окрім можливо росіян, яким Путін увесь час бреше.

  • 20 липня Олексій Резніков підсумував Раймштайн-4: "Жодної "втоми" від війни в Україні немає".
  • 20 липня після Рамштайну-4 глава Пентагону Ллойд Остін розповів про надання Україні установок HIMARS і систем ППО NASAMS.
  • Раніше повідомлялося, що США анонсували передачу Україні 4 установок HIMARS.

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