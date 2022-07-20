До кого він говорить? Остін прокоментував слова Лаврова про "зміну географії" війни
Міністр оборони США вважає, що міністр закордонних справ РФ підтвердив бажання Путіна захопити більше українських територій
Про це Ллойд Остін заявив на брифінгу по завершенню зустрічі Рамштайн-4.
"Як ви знаєте, росіяни зараз перебувають у Херсоні та на Запоріжжі. Російські сили вже там. Тому ви повинні поцікавитися, до кого він (Лавров. - Ред.) говорить. Це не дивно для будь-кого з нас, будь-кого у Європі або у світі. Я думаю, що він звертається до людей у Росії, які погано поінформовані", - заявив Остін.
Він нагадав, що вже усі чули, які у Путіна наміри, оскільки він безліч разів заявляв про безстрокову воєнну операцію, зосереджену на Донбасі.
"Його дії довели протилежне. І ми знаємо, наші партнери та союзники знають, що він має більші амбіції. І Лавров лише підтвердив це сьогодні", - заявив Остін.
Міністр оборони США сказав, що ні для кого у цьому немає нічого дивного, окрім можливо росіян, яким Путін увесь час бреше.
- 20 липня Олексій Резніков підсумував Раймштайн-4: "Жодної "втоми" від війни в Україні немає".
- 20 липня після Рамштайну-4 глава Пентагону Ллойд Остін розповів про надання Україні установок HIMARS і систем ППО NASAMS.
- Раніше повідомлялося, що США анонсували передачу Україні 4 установок HIMARS.
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