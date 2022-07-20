English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією "Аплодую стоячи швидкості навчання українців": Остін розповів про надання Україні установок HIMARS і систем ППО NASAMS

"Аплодую стоячи швидкості навчання українців": Остін розповів про надання Україні установок HIMARS і систем ППО NASAMS

20 липня, 2022 середа
21:02
війна з Росією Ллойд Остін

Міністр оборони США Ллойд Остін розповів про надання Україні установок HIMARS і систем ППО NASAMS, також відзначив уміння українців швидко навчатися

Про це міністр оборони США Ллойд Остін розповів на пресконференції.

Остін наголосив, що найближчим часом Україні нададуть ще більшу збройну підтримку.

"Ми на сьогодні надали вже 12 HIMARS, ще додаємо 4 і разом буде 16 HIMARS... 2 ППО NASAMS також буде надано Україні найближчим часом... Ми контактуємо з паном Резніковим й головою оборони щотижня, ми чуємо про ситуацію на полі бою, слухаємо їх аналіз і надаємо їм усі необхідні потужності. Ми можемо надавати оборонні системи – це одне питання. Інше питання – це навчання військових, аби вони правильно користувалися цими установками. Це дуже сучасні системи, дуже точні. Тому важливо правильно їх застосовувати на полі бою", - наголосив міністр оборони США.

Також міністр оборони США висловив своє захоплення швидкістю й старанністю навчання українських військових.

"Важливо, щоб українці мали гарний вишкіл, тому продовжуються навчання в різних локаціях... Я аплодую стоячи українцям, які дуже швидко вчаться, як користуватися та підтримувати робочі установки, які вони отримали", - сказав Остін.

  • Раніше повідомлялося, що США анонсували передачу Україні 4 установок HIMARS.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Світ
США
Ллойд Остін
Військові новини
підтримка України
зброя для України
Читайте також:
китай
18 липня, 2022 понедiлок
Китай не буде сидіти склавши руки, спостерігаючи за війною в Україні, - МЗС КНР
Ексміністр транспорту Червоненко став підполковником
19 липня, 2022 вiвторок
Ексміністр транспорту Червоненко став підполковником
19 липня, 2022 вiвторок
Росія видихається. Війна має завершитись на умовах України, - генерал Маломуж
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 35.79
    Купівля 35.79
    Продаж 36.78
  • EUR
    Купівля 36.09
    Продаж 37.27
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
20 липня
21:41
Маріо Драгі
Прем'єр Італії Драгі відмовився йти у відставку. Коаліція у парламенті розпалася
21:28
Вікіпедія
Роскомнадзор погрожує вжити заходів проти Вікіпедії
21:27
Чехія
У Чехії заборонили виробництво та продаж пластикових приборів, тарілок і соломинок
21:15
Міжнародний кримінальний суд
У Гаазі до кінця року можуть розглянути першу справу російського воєнного злочинця
21:06
Латвія
У Латвії планують створити держпідприємство з виробництва боєприпасів
21:00
Володимир Путін
Замість Coca-Cola іван-чай. Путін змінює раціон росіян
20:51
Віталій Віценець
Колишній футболіст "Шахтаря", якого вигнали з "Кривбасу", став тренером російського клубу
20:50
В Естонії частка добровольців серед призовників зросла до 63%
20:49
ЗАЕС
Окупанти хочуть загнати до енергоблоків ЗАЕС військову техніку, аби уберегтися від ударів ЗСУ, - Енергоатом
20:38
Допит російського розвідника
У Білогорівці бійці спецпідрозділу KRAKEN взяли у полон російського розвідника
20:32
Ексклюзив
Лукашенко
Лукашенка може замінити "смотрящий" від російського лобі Вольфович, - генерал-майор СБУ Ягун
20:31
"Динамо"
"Динамо" - "Фенербахче": склади команд на стартовий матч українців у єврокубках
20:25
Україна Британія
Велика Британія дозволила вʼїзд українським дітям без супроводу батьків
20:20
Ексклюзив
Сергій Лавров
Лавров вже погано приховує паніку, яка наростає в Кремлі, - експерт Defense Express Киричевський
20:19
Інфографіка
розбита техніка окупантів
$400 млн на день. Експерти підрахували витрати Росії на війну в Україні
20:05
На фото Дмитро Кулеба
Росіяни хочуть крові, а не переговорів. Кулеба відповів Лаврову
19:33
Олена Зеленська
Український народ нагородили премією Dissident Human Rights за відстоювання свободи і прав людини
19:21
Валерій Залужний
Залужний обговорив із Верховним головнокомандувачем сил НАТО Каволі співпрацю на рівні штабів
19:12
Білорусь навчання війська танк
"Не робіть наші народи ворогами": ЗСУ звернулися до білоруських військових
19:09
"Гребуть всіх підряд, прийшли дві баби бухі, їх записали": окупанти скаржаться на "поповнення" особового складу і невиплату грошей
19:00
Ганна Маляр
Міноборони закликало українців не називати зброю, з якої армія б'є ворога, і не пов'язувати ЗСУ з ударами по цивільних об'єктах росіян
18:56
Литва прапор
Литва додатково надасть Україні бронетранспортери та боєприпаси
18:53
Ексклюзив
білоруські військові
Білоруські військові можуть підписати контракт з армією Росії, щоби взяти участь у війні, - генерал-майор СБУ Ягун
18:45
Перехоплення СБУ: батько російського окупанта порадив синові, як зламати руку, щоб втекти з України
18:43
Генштаб ЗСУ, війна з Росією
Росія з втратами відступила від Григорівки та Спірного на Донеччині, - Генштаб ЗСУ
18:38
На Волині викрили благодійний фонд, який продавав військову гуманітарку
18:31
Велика Британія
Стали відомі остаточні претенденти на посаду прем'єра Великої Британії
18:22
Ексклюзив
Ллойд Остін
Результат Рамштайну буде оголошений на полі бою, - експерт Defense Express Киричевський
18:19
посівна аграрії
Україна цьогоріч втратить щонайменше 20% врожаю озимих, - Мінагрополітики
18:12
Загоряння комбайна внаслідок наїзду на протитанкову міну
На Запоріжжі двоє комбайнерів підірвалися на протитанковій міні
17:57
діти
Росія примусово депортувала понад 5 тис. українських дітей, - радниця Зеленського з прав дитини
17:54
Ексклюзив
НАТО УКРАЇНА
Україна втратила унікальний шанс отримати ПДЧ в НАТО на саміті в Мадриді, - Синютка
17:54
Ексклюзив
Віктор Ягун
Коли США визнають Росію спонсором тероризму, світ відмовиться від стосунків з Путіним, - генерал-майор СБУ Ягун
17:54
На Харківщині рашисти цілеспрямовано знищують поля
На Харківщині ворог обстріляв поля пшениці, рятувальники вберегли від пожежі врожай на 66 гектарах
17:43
кібератака
У Держспецзв'язку попередили українців про нову кібератаку
17:39
санкції проти Росії
Включно з ембарго на золото: посли Євросоюзу узгодили сьомий пакет санкцій проти Росії
17:30
марбурзький вірус
Не виключено, що смертоносний вірус Марбурга можуть завезти в Україну, – інфекціоніст
17:27
Португалія
Португалія передала Україні загалом 315 тонн військової техніки
17:20
Ексклюзив
Україна готує план деімперіалізації Росії, - екснардепка Гопко
17:18
карта бойових дій
Мапа бойових дій в Україні: огляд подій 15-20 липня
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV