Про це міністр оборони США Ллойд Остін розповів на пресконференції.

Остін наголосив, що найближчим часом Україні нададуть ще більшу збройну підтримку.

"Ми на сьогодні надали вже 12 HIMARS, ще додаємо 4 і разом буде 16 HIMARS... 2 ППО NASAMS також буде надано Україні найближчим часом... Ми контактуємо з паном Резніковим й головою оборони щотижня, ми чуємо про ситуацію на полі бою, слухаємо їх аналіз і надаємо їм усі необхідні потужності. Ми можемо надавати оборонні системи – це одне питання. Інше питання – це навчання військових, аби вони правильно користувалися цими установками. Це дуже сучасні системи, дуже точні. Тому важливо правильно їх застосовувати на полі бою", - наголосив міністр оборони США.

Також міністр оборони США висловив своє захоплення швидкістю й старанністю навчання українських військових.

"Важливо, щоб українці мали гарний вишкіл, тому продовжуються навчання в різних локаціях... Я аплодую стоячи українцям, які дуже швидко вчаться, як користуватися та підтримувати робочі установки, які вони отримали", - сказав Остін.

Раніше повідомлялося, що США анонсували передачу Україні 4 установок HIMARS.

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