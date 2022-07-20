"Аплодую стоячи швидкості навчання українців": Остін розповів про надання Україні установок HIMARS і систем ППО NASAMS
Міністр оборони США Ллойд Остін розповів про надання Україні установок HIMARS і систем ППО NASAMS, також відзначив уміння українців швидко навчатися
Про це міністр оборони США Ллойд Остін розповів на пресконференції.
Остін наголосив, що найближчим часом Україні нададуть ще більшу збройну підтримку.
"Ми на сьогодні надали вже 12 HIMARS, ще додаємо 4 і разом буде 16 HIMARS... 2 ППО NASAMS також буде надано Україні найближчим часом... Ми контактуємо з паном Резніковим й головою оборони щотижня, ми чуємо про ситуацію на полі бою, слухаємо їх аналіз і надаємо їм усі необхідні потужності. Ми можемо надавати оборонні системи – це одне питання. Інше питання – це навчання військових, аби вони правильно користувалися цими установками. Це дуже сучасні системи, дуже точні. Тому важливо правильно їх застосовувати на полі бою", - наголосив міністр оборони США.
Також міністр оборони США висловив своє захоплення швидкістю й старанністю навчання українських військових.
"Важливо, щоб українці мали гарний вишкіл, тому продовжуються навчання в різних локаціях... Я аплодую стоячи українцям, які дуже швидко вчаться, як користуватися та підтримувати робочі установки, які вони отримали", - сказав Остін.
- Раніше повідомлялося, що США анонсували передачу Україні 4 установок HIMARS.
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