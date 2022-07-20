Генерал Міллі заявив, що Україна ще не втратила Донбас

Про це повідомляє CNN.

"Суть у тому, що вартість (Донбасу для росіян. - Ред.) дуже висока, здобутки дуже низькі. У Луганську та на Донбасі йде жорстока війна на виснаження, — сказав Міллі. - Щоб відповісти на ваше запитання про те, чи втрачений Донбас? Ні, ще не втрачено. Українці змушують росіян платити за кожен дюйм території, яку вони завойовують", – сказав Міллі під час пресконференції в Пентагоні після віртуального засідання Контактної групи по Україні.

Переходи території між українськими та російськими силами на Донбасі "вимірюються буквально сотнями метрів. У деякі дні (українці. - Ред.) можуть відійти від росіян на кілометр або два, але не більше", — додав Міллі.

Після 90-денної кампанії, яку Росія зосередила на завоюванні Донбасу, російські сили здобули "дуже, дуже мало" позицій, сказав він журналістам. При цьому він зазначив, що війна дуже інтенсивна.

"Це дуже інтенсивно, багато насильства — десятки тисяч артилерійських снарядів кожні 24 години, багато втрат з обох сторін, багато руйнувань у селах і так далі", — сказав Міллі.

За повідомленням Генштабу ЗСУ, 20 липня Росія з втратами відступила від Григорівки та Спірного на Донеччині.

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