English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Коли США визнають Росію спонсором тероризму, світ відмовиться від стосунків з Путіним, - генерал-майор СБУ Ягун
Ексклюзив

Коли США визнають Росію спонсором тероризму, світ відмовиться від стосунків з Путіним, - генерал-майор СБУ Ягун

20 липня, 2022 середа
17:54
Світ Віктор Ягун

Генерал-майор СБУ Віктор Ягун вважає, що коли Сполучені Штати Америки визнають країну-агресорку Росію спонсором тероризму, світ відмовиться від будь-яких стосунків із Володимиром Путіним

Заступник голови Служби безпеки України 2014-2015 рр поділився деталями в програмі "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Після того, як Сполучені Штати Америки визнають Росію спонсором тероризму, - це стане переломним моментом, коли Путіна не буде приймати на належному рівні жодна держава світу", - зазначив Ягун.

Генерал-майор СБУ додав, що навіть зараз президент РФ має великі проблеми з пересуванням по світу.

"Зараз Путін навіть не може полетіти в Сирію, адже є проблеми з перельотом. Президент РФ не може навіть полетіти в Сербію, яка лояльна до росіян, адже треба отримати дозвіл для перельоту через інші країни. Тому все, на що здатний Путін, приймати когось у себе в бункері", - зауважив Віктор Ягун.

  • 20 липня експерт-міжнародник Максим Яковлєв висловив думку, що Путін не готовий і не спроможний йти на конфронтацію з Туреччиною.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Росія
Володимир Путін
війна з Росією
Читайте також:
Путин
20 липня, 2022 середа
Путін назвав умову, за якої не перешкоджатиме вивезенню українського зерна
путін путлер
19 липня, 2022 вiвторок
Росія видихається. Війна має завершитись на умовах України, - генерал Маломуж
Роман Безсмертний
19 липня, 2022 вiвторок
Зеленський зробив вибір на користь Єрмака і Татарова, тому обрання Клименка керівником САП затягувалося, - дипломат Безсмертний
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 35.79
    Купівля 35.79
    Продаж 36.78
  • EUR
    Купівля 36.09
    Продаж 37.27
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
20 липня
18:56
Литва прапор
Литва додатково надасть Україні бронетранспортери та боєприпаси
18:53
Ексклюзив
білоруські військові
Білоруські військові можуть підписати контракт з армією Росії, щоби взяти участь у війні, - генерал-майор СБУ Ягун
18:45
Перехоплення СБУ: батько російського окупанта порадив синові, як зламати руку, щоб втекти з України
18:43
Генштаб ЗСУ, війна з Росією
Росія з втратами відступила від Григорівки та Спірного на Донеччині, - Генштаб ЗСУ
18:38
На Волині викрили благодійний фонд, який продавав військову гуманітарку
18:31
Велика Британія
Стали відомі остаточні претенденти на посаду прем'єра Великої Британії
18:22
Ексклюзив
Ллойд Остін
Результат Рамштайну буде оголошений на полі бою, - експерт Defense Express Киричевський
18:19
посівна аграрії
Україна цьогоріч втратить щонайменше 20% врожаю озимих, - Мінагрополітики
18:12
Загоряння комбайна внаслідок наїзду на протитанкову міну
На Запоріжжі двоє комбайнерів підірвалися на протитанковій міні
17:57
діти
Росія примусово депортувала понад 5 тис. українських дітей, - радниця Зеленського з прав дитини
17:54
На Харківщині рашисти цілеспрямовано знищують поля
На Харківщині ворог обстріляв поля пшениці, рятувальники вберегли від пожежі врожай на 66 гектарах
17:54
Ексклюзив
НАТО УКРАЇНА
Україна втратила унікальний шанс отримати ПДЧ в НАТО на саміті в Мадриді, - Синютка
17:43
кібератака
У Держспецзв'язку попередили українців про нову кібератаку
17:39
санкції проти Росії
Включно з ембарго на золото: посли Євросоюзу узгодили сьомий пакет санкцій проти Росії
17:30
марбурзький вірус
Не виключено, що смертоносний вірус Марбурга можуть завезти в Україну, – інфекціоніст
17:27
Португалія
Португалія передала Україні загалом 315 тонн військової техніки
17:20
Ексклюзив
Україна готує план деімперіалізації Росії, - екснардепка Гопко
17:18
карта бойових дій
Мапа бойових дій в Україні: огляд подій 15-20 липня
17:17
Виправдовував окупантів, поширював рашистську пропаганду: жителю Бердичева оголосили підозру в запереченні агресії РФ
17:15
Магнус Карлсен
Чинний чемпіон світу з шахів Магнус Карлсен з Норвегії відмовився змагатися за шахову корону з росіянином
17:11
Ексклюзив
десантні кораблі Росії
Найкраща безпека для України - це потоплений весь ЧФ Росії, - нардеп Соломчук
17:09
Пожежа на базі росіян на Запорізькій АЕС
В Енергодарі пожежа у районі військової бази окупантів на Запорізькій АЕС, - ЗМІ
17:09
Оновлено
Віктор Циганков
"Динамо" - "Фенербахче": букмекери дали прогноз на стартовий матч українців у єврокубках
17:08
Ексклюзив
путін
Путін хоч і виліз із бункера, але лишився в ізоляції, - генерал-майор СБУ Ягун
17:02
Урсула фон дер Ляєн
Очільниця Єврокомісії фон дер Ляєн припускає повне припинення газопостачання з боку РФ
17:02
ЗСУ знищили артилерійський склад
ЗСУ знищили артилерійський склад окупантів на Херсонщині
16:55
Путін, морські десантники
У Чорному морі Росія тримає напоготові 24 крилатих ракети, - ОК "Південь"
16:50
Урмас Рейнсалу
Очільник МЗС Естонії виступив проти надання російським ІТ-спеціалістам дозволу на тимчасове проживання
16:29
Ердоган
Ердоган припустив відкриття "зернового коридору" до кінця тижня
16:27
зерно-війна
Судна окупантів із 54 тис. тонн украденого в України зерна зайшли до портів Сирії
16:24
Ексклюзив
HIMAR
Міжнародні партнери довіряють Україні щодо постачання і використання зброї, - нардеп Умеров
16:21
Ексклюзив
Жителі Авдіївки не покидають місто, адже за 8 років війни звикли до вибухів, - боєць ТрО Фірсов
16:17
РНБО
В РНБО сказали, скільки осіб в Україні підпадають під дію закону про деолігархізацію
16:15
Яна Соломко
Українська співачка Яна Соломко виступила на концерті в Москві
16:09
Ллойд Остін
Пентагон анонсував передачу Україні 4 установок HIMARS
16:06
економіка
Західні кредитори погодились на відстрокування до двох років виплати боргів України
16:03
Ексклюзив
Лисичанськ
Росіяни планують зрівняти з землею Бахмут і Слов'янськ, як зробили це із Лисичанськом і Сєверодонецьком, - офіцер ТрО Луганщини Шакун
15:42
Рамштайн-3
Розпочалася четверта зустріч Контактної групи з оборони України у "форматі Рамштайн"
15:38
амбулаторія сімейної медицини
Rolls-Royce відбудує зруйновану окупантами амбулаторію в селі на Сумщині
15:35
винищувач F-35
Чехія планує закупити американські винищувачі F-35
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV