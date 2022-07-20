Заступник голови Служби безпеки України 2014-2015 рр поділився деталями в програмі "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Після того, як Сполучені Штати Америки визнають Росію спонсором тероризму, - це стане переломним моментом, коли Путіна не буде приймати на належному рівні жодна держава світу", - зазначив Ягун.

Генерал-майор СБУ додав, що навіть зараз президент РФ має великі проблеми з пересуванням по світу.

"Зараз Путін навіть не може полетіти в Сирію, адже є проблеми з перельотом. Президент РФ не може навіть полетіти в Сербію, яка лояльна до росіян, адже треба отримати дозвіл для перельоту через інші країни. Тому все, на що здатний Путін, приймати когось у себе в бункері", - зауважив Віктор Ягун.

20 липня експерт-міжнародник Максим Яковлєв висловив думку, що Путін не готовий і не спроможний йти на конфронтацію з Туреччиною.

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