Путін боїться зіпсувати стосунки з Туреччиною, - експерт-міжнародник Яковлєв

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Щодо стосунків Росії та Туреччини. Хочу нагадати історію зі збитим російським винищувачем ВПС Туреччини. Тоді в Росії заявили, що заборонять ввозити турецькі томати, але не пройшло і кілька місяців, як російські туристи поїхали відпочивати до Туреччини. Тому, я вважаю, що в Путіна є певний острах зіпсувати стосунки з Ердоганом. Він і далі буде загравати з Туреччиною", - вважає Яковлєв.

Експерт-міжнародник переконаний, що Путін не буде йти на серйозну конфронтацію з Ердоганом.

"Ось ці бравади Путіна з голим торсом на коні - це одне, а мати серйозного супротивника, а Ердоган саме таким і є, зовсім інше. Тому вести серйозну конфронтацію з Ердоганом кремль не готовий і не спроможний", - додав він.

11 липня президент Туреччини Реджеп Ердоган провів телефонну розмову з Володимиром Путіним. Спілкувалися про створення безпечних коридорів для експорту українського зерна

19 липня, у Тегерані відбулась зустріч лідерів Ірану, Туреччини та Росії. Передбачається, що обговорювались експорт зерна, Сирія та Україна.

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