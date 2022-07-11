Ердоган поговорив з Путіним про коридори для експорту українського зерна Чорним морем
Президент Туреччини Реджеп Ердоган провів телефонну розмову з Володимиром Путіним. Спілкувалися про створення безпечних коридорів для експорту українського зерна
Про це інформує Бабель з посиланням на адміністрацію турецького президента.
Зазначається, що Ердоган та Путін говорили про створення коридорів для перевезення українського зерна Чорним морем, оскільки на думку Туреччини зараз саме час розв'язувати цю проблему.
З-поміж усього Ердоган також заявив, що війну між РФ та Україною потрібно вирішити на перемовинах.
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