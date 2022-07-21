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Держдеп має визнати Росію країною-спонсором тероризму, інакше це зробить конгрес, - спікерка Палати представників Ненсі Пелосі

21 липня, 2022 четвер
18:54
Світ Конгрес США

Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі закликала держдепартамент визнати Росію країною-спонсором тероризму, в іншому випадку конгрес може зробити це самостійно

Про це пише Politico.

Спікер Палати представників Ненсі Пелосі звернулася до держсекретаря Ентоні Блінкена: визнати Росію державою-спонсором тероризму — інакше це зробить Конгрес.

Попередження, зроблене під час розмови між ними на початку цього тижня, повідомляють джерела, знайомі з розмовою. Речники Держдепу та офісу Пелосі відмовилися від коментарів.

"Немає жодної юридичної причини, через яку Конгрес не міг би ухвалити закон, який би фактично визнав Росію державою-спонсором тероризму", – сказав представник Демократичної партії. "Прийняття Конгресом законодавства є, очевидно, більш складним шляхом, ніж секретар, який призначає, але це дасть адміністрації необхідне політичне прикриття для ескалації економічного тиску та риторики проти Путіна".

Члени Палати представників і Сенату наполягають на визнанні, яке зобов’язує уряд США обмежити іноземну допомогу, скоротити експорт і продаж оборонної продукції, встановити контроль над експортом товарів подвійного використання тощо.

Ярлик також "включає інші закони про санкції, які карають осіб і країни, які ведуть певну торгівлю з державними спонсорами", що означає, що США, можливо, доведеться розширити свої санкції набагато ширше, ніж окремі сектори російської економіки. Нинішні чотири держави-спонсори тероризму, визнані США – Куба, Північна Корея, Іран і Сирія – торгують зі світом набагато менше, ніж Росія.

Цей крок у квітні коментував речник Держдепартаменту Нед Прайс:

"Санкції, які ми запровадили та вжили, є тими самими кроками, які спричинили б визнання держави спонсором тероризму", — сказав він журналістам додавши: "Ми уважно розглянемо усі потенційні засоби. Це один із них".

Однак деякі експерти кажуть, що цей крок посилить тиск на кремль і зробить усі відносини з Росією для громадян США майже неможливими. "Позначення Росії державою-спонсором тероризму було б важливим, оскільки це загальний захід, — сказав Едвард Фішман, експерт із питань санкцій аналітичного центру Atlantic Council у Вашингтоні, округ Колумбія. — Це вносить ризик у всі відносини з Росією".

При цьому він зауважив, що Конгрес ще не зробив серйозних кроків, щоб покарати Росію через п’ять місяців війни. Що стосується вторинних санкцій і не тільки, "наявність мандата Конгресу робить ці санкції набагато ефективнішими", - сказав Фішман.

Якщо будь-яка резолюція на Капітолійському пагорбі буде прийнята — або повне визначення спонсора тероризму пройде через обидві палати — Блінкен може відчути більший тиск, щоб стати на бік законодавців і зробити призначення.

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війна з Росією
Росія
тероризм
США
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