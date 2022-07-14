Про це інформує видання Politico з посиланням на очільника Офісу президента України Андрія Єрмака.

"Визнайте путінську Росію "терористичною державою". Це визначення матиме важливі правові наслідки для війни в Україні, і настав час для світу діяти.



Тероризм не є тактикою політичного примусу, яку можуть використовувати лише непідконтрольні групи проти могутнішого супротивника. Його також може застосовувати велика держава проти меншої країни. Тактика, методи та результати залишаються незмінними", - наголосив Єрмак.



Очільник Офісу президента зазначає, що західні союзники засудили напади РФ та невійськові цілі, утім вони мають юридично визначити ці звірства: "РФ бере участь у широкомасштабній терористичній діяльності".



"Попри підтримку в багатьох важливих сферах, західні союзники України досі офіційно не визнають Росію державою-терористом чи державою-спонсором тероризму. Такий крок мав би правові наслідки, бо ніхто на Заході не має справ з терористами, і таке визначення ще більше обмежило б доступ російського режиму до фінансів, необхідних для фінансування своєї військової машини", - підкреслив очільника Офісу президента.



Єрмак навів приклади терористичної діяльності РФ в Україні, зокрема, вбивства цивільних людей на вулицях, ракетні удари по житлових будинках, розбомблений драмтеатр у Маріуполі, де переховувалися містяни, зокрема діти.

Президент України також запропонував ввести поняття "держава-терорист" та визнати злочинні дії російської армії терористичним актом проти населення України.

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