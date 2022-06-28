Про це Володимир Зеленський заявив у промові під час засідання Ради Безпеки ООН.



"Якби в будь-якій частині світу будь-яка організація вбивала б людей так само як Росія вбиває українців, то її дії точно було б визнано тероризмом. Така організація стала б ворогом для усього людства", - зазначив Зеленський.



Він також нагадав, що РФ продовжує вбивати українських громадян та нищити цивільну інфраструктуру України щоденно.



"Статут ООН покладає на Раду безпеки головну відповідальність за підтримання міжнародного миру. Стаття 6 розділу 2 Статуту ООН чітко говорить, що член організації, який систематично порушує принципи, встановлені у цьому статуті, може бути виключеним із організації Генеральної асамблеї за рекомендацією Ради Безпеки", - наголосив президент.



Він також зазначив, що хоча Росія порушує фундаментальні принципи ООН і міжнародного правопорядку, вона досі не притягнута до відповідальності саме на глобальному рівні та залишається в складі ООН. Крім того, Зеленський наголосив, що РФ навіть користується привілеями крісла постійного члена Ради безпеки.



"Росія не має права брати будь-яку участь в обговореннях і голосуваннях щодо війни проти України. Щодо війни, яка є абсолютно не спровокованою і попросту колонізаторським актом Росії. Я закликаю вас позбавити делегацію держави-терориста повноважень в Генеральній асамблеї ООН. Це можливо. Це необхідно. І це справедливо. Росія не має права залишатися у складі Ради Безпеки", - сказав Зеленський.



Також за його словами, на тепер в ООН не має юридичних обґрунтувань поняття "терористична держава".



"Але потрібно забезпечити цей статус юридично, на рівні ООН, і карати будь-які держави-терористи", — заявив український президент.





Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb