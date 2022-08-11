Латвія визнала Росію спонсором тероризму та закликала ЄС припинити дію віз для росіян і білорусів

Про це повідомляє видання Delfi.

Заяву "Про цілеспрямовані військові напади Росії на цивільних жителів і громадський простір України" підтримали 67 парламентарів.

У заяві Сейм Латвії:

наголошує, що Росія цілеспрямовано переслідує українське цивільне населення, вдаючись до тортур і насильства, щоб окупувати Україну, деморалізувавши та паралізувавши дієздатність Збройних сил та народу України;

визнає насильство Росії щодо цивільного населення, що здійснюється для досягнення політичних цілей, тероризмом, а Росію - державою, яка підтримує тероризм, і закликає інші країни-однодумці висловити цю думку;

категорично засуджує військову агресію Російської Федерації та широкомасштабне вторгнення в Україну, що здійснюється за підтримки та участі білоруського режиму;

закликає євроатлантичну спільноту та її партнерів невідкладно запровадити та посилити всеосяжні санкції проти Російської Федерації з метою припинення військової агресії російської армії в Україні, закликає посилити військову, фінансову, гуманітарну та дипломатичну підтримку України, одноголосно підтримує ініціативи, що засуджують військові дії Росії на Україні, закликає притягнути винних до відповідальності, ізолювати Росію від міжнародних та регіональних організацій, а також ухвалити рівнозначні рішення та встановити рівноцінні санкції щодо Білорусі як прихильника російської військової агресії;

закликає країни-члени Євросоюзу негайно призупинити дію туристичних віз та обмежити видачу віз громадянам РФ і Білорусі;

вшановує пам'ять всіх жертв російської агресії в Україні - тисячі мирних жителів і захисників України;

висловлює солідарність з Україною та українським народом.

У документі також ідеться що Латвія розцінює дії Росії в Україні як цілеспрямований геноцид проти українського народу. Сейм Латвії нагадав, що внаслідок неспровокованого військового нападу на Україну 12 млн українців були змушені залишити свої будинки, понад 5 млн - свою країну.

Крім того, в заяві мовиться, що з 2014 року Росія фінансово, політично та військовим шляхом підтримувала сепаратизм та насильство проти цивільних жителів у Донецькому та Луганському регіонах, а також на окупованому півострові Крим.

Також латвійський парламент нагадує про свідому атаку Росії на Крим, під час якої загинуло близько 600 людей, ракетні удари по житлових районах поблизу Одеси, напад на торговий центр у Кременчуці та атаку на в'язницю з українськими військовополоненими в Оленівці.

Сейм Литви також вказав на те, що РФ є найбільшим постачальником зброї режиму Башара Асада в Сирії та здійснювала теракти в суверенних країнах, зокрема отруєння родини Скрипалів на території Великої Британії та знищення літака Malaysia Airline, що призвело до загибелі 298 людей.

Щодо припинення дій віз очільник МЗС Латвії Едгар Ринкевич наголосив, що громадяни країни-агресора не повинні мати права їздити до цивілізованих країн.

"Поїздка в Європу чи будь-яку іншу цивілізовану країну для росіян не є успадкованим і божественним правом, а є привілеєм, яким не можна користуватися, поки Росія продовжує свою агресію. Одним із кроків, щоб зупинити Росію, є те, що широка громадськість відчує наслідки санкцій і заборони на в'їзд", - написав Ринкевич у Twitter.

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак назвав це рішення "прикладом для інших держав Євросоюзу".

"Сейм Латвії визнав Росію країною-спонсором тероризму. Це важливий крок країни ЄС, який має стати прикладом для інших держав Євросоюзу. Також парламент закликав країни ЄС припинити видачу віз громадянам Росії та Білорусі. Дякуємо нашим друзям", - написав Єрмак у Telegram.

Також латвійському парламенту подякував очільник МЗС України Дмитро Кулеба, закликавши інші держави наслідувати приклад Латвії. "Вдячний Сейму Латвії та всім його членам за визнання Росії державою-спонсором тероризму. Вчасний крок: Росія давно заслужила цей статус своїми діями в Україні та за її межами. Україна закликає інші держави та організації наслідувати її приклад", - написав Кулеба у Twitter.

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