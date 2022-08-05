Посольство Латвії призупинило видачу віз росіянам
Посольство Латвії в Російській Федерації тимчасово зупинило видачу всіх віз для російських громадян. Винятком є лише поїздка на похорони родича
Про це йдеться на офіційному сайті посольства у РФ.
"У зв'язку з міжнародною ситуацією, у Посольстві Латвійської Республіки в Російській Федерації на невизначений термін зупинено прийом заяв на отримання візи для громадян Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.
Водночас у твітері посольство написало, що відкриття візи можливе у випадку необхідності поїздки на похорони близького родича.
- Нагадаємо, 20 липня президент Латвії підтримав ідею про позбавлення громадянства осіб, які підтримують російську агресію проти України.
- А 28 липня глава МЗС Латвії відреагував на претензії РФ щодо тиску на росіян, які в'їжджають до Латвії.
- Пізніше 30 липня Газпром припинив постачання газу до Латвії.
- Міністр закордонних справ Латвійської Республіки Едгарс Рінкевичс засудив вбивство українських полонених в Оленівці та закликав ЄС визнати РФ державою-спонсором тероризму.
- Міністерство закордонних справ Латвії проінформувало, що з 1 серпня уряд країни прийняв рішення призупинити дію міжурядової угоди з РФ про економічне співробітництво
- Крім того, з 1 серпня у Латвії призупиняють дію угоди про спрощений перетин кордону мешканцями районів поблизу Росії
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