Посольство Латвії призупинило видачу віз росіянам

Про це йдеться на офіційному сайті посольства у РФ.

"У зв'язку з міжнародною ситуацією, у Посольстві Латвійської Республіки в Російській Федерації на невизначений термін зупинено прийом заяв на отримання візи для громадян Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

Водночас у твітері посольство написало, що відкриття візи можливе у випадку необхідності поїздки на похорони близького родича.

Нагадаємо, 20 липня президент Латвії підтримав ідею про позбавлення громадянства осіб, які підтримують російську агресію проти України.

А 28 липня глава МЗС Латвії відреагував на претензії РФ щодо тиску на росіян, які в'їжджають до Латвії.

Пізніше 30 липня Газпром припинив постачання газу до Латвії.

Міністр закордонних справ Латвійської Республіки Едгарс Рінкевичс засудив вбивство українських полонених в Оленівці та закликав ЄС визнати РФ державою-спонсором тероризму.

Міністерство закордонних справ Латвії проінформувало, що з 1 серпня уряд країни прийняв рішення призупинити дію міжурядової угоди з РФ про економічне співробітництво

Крім того, з 1 серпня у Латвії призупиняють дію угоди про спрощений перетин кордону мешканцями районів поблизу Росії

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