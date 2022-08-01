Про це інформують на сайті TV.net з посиланням на латвійське Міністерство закордонних справ.

Відомо, що після закриття консульства у Пскові видача прикордонних дозволів для громадян РФ неможлива.

Також у Латвії 1 серпня призупиняється дія угоди 2010 року про спрощення взаємних поїздок з Росією. Повідомляється, що таке рішення рекомендувала комісія Сейму із закордонних справ.