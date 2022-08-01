Латвія призупиняє угоду з РФ про спрощений перетин кордону мешканцями певних районів
З 1 серпня у Латвії призупиняють дію угоди про спрощений перетин кордону мешканцями районів поблизу Росії
Про це інформують на сайті TV.net з посиланням на латвійське Міністерство закордонних справ.
Відомо, що після закриття консульства у Пскові видача прикордонних дозволів для громадян РФ неможлива.
Також у Латвії 1 серпня призупиняється дія угоди 2010 року про спрощення взаємних поїздок з Росією. Повідомляється, що таке рішення рекомендувала комісія Сейму із закордонних справ.
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