Очільник МЗС Латвії закликав ЄС визнати Росію державою-спонсором тероризму

Про це він написав у twitter.

"Я засуджую жорстокі вбивства українських військовополонених російськими збройними силами в Оленівці і звірства, вчинені російськими військовими проти України. ЄС повинен вважати Росію державою-спонсором тероризму, я повторюю пропозицію запровадити заборону на туристичні візи ЄС для громадян", - написав він.

20 липня президент Латвії підтримав ідею про позбавлення громадянства осіб, які підтримують російську агресію проти України.

27 липня Литва заборонила в'їзд патріарху РПЦ Кирилу. У Міністерстві внутрішніх справ Литви зауважили, що патріарх входить до близького кола Путіна та активно підтримує агресію Росії.

28 липня глава МЗС Латвії відреагував на претензії РФ щодо тиску на росіян, які в'їжджають до Латвії.

Сьогодні, 30 липня, Газпром припинив постачання газу до Латвії.

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