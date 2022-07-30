Очільник МЗС Латвії закликав ЄС визнати Росію державою-спонсором тероризму
Міністр закордонних справ Латвійської Республіки Едгарс Рінкевичс засудив вбивство українських полонених в Оленівці та закликав ЄС визнати РФ державою-спонсором тероризму
Про це він написав у twitter.
"Я засуджую жорстокі вбивства українських військовополонених російськими збройними силами в Оленівці і звірства, вчинені російськими військовими проти України. ЄС повинен вважати Росію державою-спонсором тероризму, я повторюю пропозицію запровадити заборону на туристичні візи ЄС для громадян", - написав він.
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