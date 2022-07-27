Про це повідомило литовське видання Delfi.

Як йдеться у повідомленні, патріарху РПЦ Кирилу за підтримку повномасштабного вторгнення Росії на територію України заборонили в'їзд до Литви.

"Рішення його включення до списку небажаних осіб було ухвалено ще 23 червня. Сьогодні МЗС Литви, яке запропонувало ухвалити таке рішення, підтвердило інформацію... Патріарх Кирило свідомо заперечує територіальну цілісність і суверенітет України, виправдовує та підтримує агресивні дії Російської Федерації, які грубо порушують норми та принципи міжнародного права", - пише видання.

У Міністерстві внутрішніх справ Литви зауважили, що патріарх входить до близького кола Путіна та активно підтримує агресію Росії.

"У пропагандистських ЗМІ патріарх Кирило відкрито називає мешканців України "учасниками нацистського режиму", які мають бути депортовані або знищені. 27 лютого 2022 року патріарх Кирило благословив російських військових, які беруть участь у війні", - інформує МВС.

Також видання зазначає, що Комісія Священного синоду Російської православної церкви розпочала розгляд прохання керівників православної церкви Литви про надання їй статусу церковного самоврядування.

"Єпископ Тракайський Амвросій у липні відвідав Москву, де зустрівся з патріархом Кирилом. Під час зустрічі Амвросій пояснив, чому православній церкві Литви потрібна велика незалежність. За словами єпископа, реакція патріарха Кирила на прохання православної церкви Литви була позитивною", - йдеться у повідомленні.

Канада запровадила санкції проти патріарха Кирила.

26 травня УПЦ МП оголосила про "повну самостійність і незалежність" від Москви, засудила Кирила та висунула умови ПЦУ для перемовин.

Росія з 24 лютого повністю чи частково зруйнувала близько 183 релігійних споруд.

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