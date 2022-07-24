Про це повідомила Державна служба з етнополітики та свободи совісті.

За підрахунками держслужбовців, з 24 лютого Росія повністю чи частково зруйнувала близько 200 релігійних будівель, майже три чверті з яких належали Українській православній церкві.

"5 зі 183 ушкоджених внаслідок атаки РФ споруд мусульманські, 5 юдейські, решта 173 християнські...73% (127 об’єктів) зі 173 ушкоджених християнських споруд, що були повністю або частково зруйновані внаслідок нападу Росії, належать Українській православній церкві (УПЦ)", - пише ДЕСС.

Як інформує ДЕСС, УПЦ раніше входила до складу Російської православної церкви (РПЦ), але після повномасштабного вторгнення Росії в Україну УПЦ за рішенням Собору 27 травня дистанціювалася від російської церкви. У відповідь на це рішення РПЦ відібрала парафії УПЦ у Криму, а також багато інших на тимчасово окупованих територіях.

"Водночас станом на сьогодні УПЦ продовжує визнавати свій зв'язок із Вселенським православ'ям через РПЦ. Зберігаючи такий зв'язок, УПЦ не здійснює жодної формальної координації своєї міжнародної діяльності з РПЦ та заперечує будь-які зв'язки підпорядкування РПЦ... Попри те, що УПЦ офіційно поінформувала Держслужбу України з етнополітики та свободи совісті про зміну Статуту, станом на 23.07.2022 року нового Статуту про управління УПЦ та роз'яснення УПЦ щодо нього не оприлюднено на офіційному сайті УПЦ", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що руйнувань зазнали 22 будівлі протестантських спільнот, 19 споруд Православної церкви України, 3 римсько-католицькі та 2 Українські греко-католицькі церкви.

За інформацією ДЕСС, найбільше зруйнованих релігійних установ у Донецькій (45), Луганській (40), Київській (34) та Харківській (25) областях.

Раніше повідмлялося, що окремі чиновники й правоохоронці блокують вихід парафій з Московського патріархату.

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