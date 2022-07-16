Окремі чиновники й правоохоронці блокують вихід парафій з Московського патріархату. Заява ПЦУ
Київська митрополія Православної церкви України заявляє про неправомірний, як вважають у цій релігійній конфесії, тиск на церковні громади, що переходять до них зі складу УПЦ (МП)
Відповідне звернення з'явилося на офіційному сайті ПЦУ.
"Київська митрополія Православної церкви України серйозно стурбована зростанням кількості повідомлень про численні факти прямого або прихованого втручання наділених владою осіб у питання виходу православних релігійних громад з-під влади Московського патріархату", - зазначається у заяві.
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Зокрема, йдеться про "держслужбовців та представників органів, покликаних оберігати правопорядок і безпеку".
"Вони перешкоджають проведенню загальних зборів таких громад, втручаються у здійснення реєстрації місцевими адміністраціями статутних документів громад. Фіксуються факти прямого тиску на активних парафіян і священнослужителів та їхнього залякування, зокрема шляхом використання інструментів кримінального провадження", - наводять подробиці у ПЦУ.
- Нагадаємо, предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній звернувся до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням передати ПЦУ храм на території Києво-Печерської лаври.
- Наразі Лавра повністю підконтрольна УПЦ (МП).
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