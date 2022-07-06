Історична зустріч. ПЦУ та УПЦ (МП) провели переговори для "подолання розділення"
Представники духовенства Православної Церкви України та Української Православної Церкви 5 липня провели зустріч на території Софії Київської
Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.
"Крига зрушила! Сьогодні, коли війна ставить перед нами нові виклики, все зайве залишається позаду. Вчора, у день пам'яті Блаженнішого митрополита Володимира, на території Софії Київської відбулася історична зустріч духовенства Православної Церкви України та Української Православної Церкви. Долати розділення, служити народу України та будувати наш спільний дім – наші спільні цілі. Я вірю, що ця зустріч – це початок нового, мудрого, сильного шляху наших Церков заради вільного й мирного майбутнього України", - зазначив міністр у Фейсбук.
Ткаченко не повідомив про конкретні результати зустрічі, але зазначив, що Міністерство культури та інформаційної політики України і Державна служба України з етнополітики та свободи совісті будуть всіляко сприяти церковній єдності.
- Нагадаємо, 23 травня Священний синод ПЦУ ухвалив рішення заснувати монастир у Києво-Печерській лаврі.
- Через місяць, 23 червня, Православна церква України попросила в уряду невідкладно вирішити питання про надання їй одного з храмів на території Верхньої лаври.
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