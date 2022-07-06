Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Крига зрушила! Сьогодні, коли війна ставить перед нами нові виклики, все зайве залишається позаду. Вчора, у день пам'яті Блаженнішого митрополита Володимира, на території Софії Київської відбулася історична зустріч духовенства Православної Церкви України та Української Православної Церкви. Долати розділення, служити народу України та будувати наш спільний дім – наші спільні цілі. Я вірю, що ця зустріч – це початок нового, мудрого, сильного шляху наших Церков заради вільного й мирного майбутнього України", - зазначив міністр у Фейсбук.

Ткаченко не повідомив про конкретні результати зустрічі, але зазначив, що Міністерство культури та інформаційної політики України і Державна служба України з етнополітики та свободи совісті будуть всіляко сприяти церковній єдності.

Нагадаємо, 23 травня Священний синод ПЦУ ухвалив рішення заснувати монастир у Києво-Печерській лаврі.

Через місяць, 23 червня, Православна церква України попросила в уряду невідкладно вирішити питання про надання їй одного з храмів на території Верхньої лаври.

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