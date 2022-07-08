Про це інформують на сайті уряду Канади.

8 липня Канада запровадила спеціальні економічні заходи проти Росії та Білорусі.

29 особам забороняється у Канаді брати участь у будь-якій діяльності, надавати їм фінансові чи інші послуги. Також 15 пропагандистських ЗМІ потрапили під санкції.

Персон ідентифікували як російських агентів дезінформації, які несуть відповідальність та підтримують війну в Україні:

ЛЕБЄДЄВ Ол ександр Євгенович (1959 р.н.)

ександр Євгенович (1959 р.н.) ПІМАНОВ Олексій Вікторович (09.02.1962 р.н.)

ІЛЬЯШЕНКО Андрій Віталійович (19.01.1972 р.н.)

ГАСПАРЯН Армен Сумбатович (04.07.1975 р.н.)

ШЕЙНІН Артем Григорович (26.01.1966 р.н.)

КУЛІКОВ Дмитро Євгенович (18.11.1967 р.н.)

ШАДАЄВ Максут Ігорович (11.11.1979 р.н.)

СУНГОРКІН Володимир Миколайович (16.06.1954 р.н.)

ДОБРОДЄЄВ Олег Борисович (28.10.1959 р.н.)

МИХАЙЛОВ Сергій Володимирович (березень 1971 р.н.)

КЕОСАЯН Тигран Едмондович (1966 р.н.)

СКАБЄЄВА Ольга Володимирівна (11.12.1984 р.н.)

КОЛЕРОВ Модест Олексійович (1963 р.н.)

БАБАЯН Роман Георгійович (07.12.1967 р.н.)

ПРИЛЕПІН Євгеній Миколайович (1975 р.н.)

КРАСОВСЬКИЙ Антон В'ячеславович (1975 р.н.)

МАМОНТОВ Аркадій Вікторович (1962 р.н.)

НІКОЛОВ Олексій Львович (1957 р.н.)

АНІСІМОВ Антон Сергійович (1988 р.н.)

ЗАХАРОВА Марія Володимирівна (1975 р.н.)

ВОЛК Ірина Володимирівна (1977 р.н.)

ГУНДЯЄВ Володимир Михайлович (20.11.1946 р.н.)

ХУДАВЕРДЯН Тигран Оганесович (28.12.1981 р.н.)

ЛІПОВ Андрій Юрійович (1969 р.н.)

ЛОГУНОВ Володимир Вікторович (01.11.1982 р.н.)

ТЕРЛЯКОВ Олег Олександрович (05.03.1979 р.н.)

СУББОТІН Вадим Олексійович (29.03.1983 р.н.)

ВАГНЕР Мілош Едуардович (1979 р.н.)

АКОПОВ Петро (1968 р.н.)

АНДРЄЄВА Катерина Сергіївна.

Російськими організаціями дезінформаторами визнали:

АТ "Перший канал Росії"

Телеканал Росія-1

АТ "Телекомпанія НТВ"

Россотрудничество

ТАСС

Всеросійська державна телерадіокомпанія (ВГТРК)

Газпром медіа

Національна медіа група

Телеканал Росія-24

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ІА REGNUM

Роскомнадзор.

Уряд Канади заборонив імпорт деяких товарів із золота з РФ, закриваючи ці продукти з офіційних міжнародних ринків - золото, ювелірні вироби, вироби золотих і срібних справ та їх частини з дорогоцінних металів.

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