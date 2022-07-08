Канада запровадила санкції проти патріарха Кирила, Лебєдєва, Скабєєвої, низки росЗМІ й заборонила імпорт золота з РФ
Канада запровадила санкції проти патріарха Кирила, бізнесмена Лебєдєва, журналістки Скабєєвої, речниця МЗС Захарова, низки російських ЗМІ, а також заборонила імпорт золота з РФ
Про це інформують на сайті уряду Канади.
8 липня Канада запровадила спеціальні економічні заходи проти Росії та Білорусі.
29 особам забороняється у Канаді брати участь у будь-якій діяльності, надавати їм фінансові чи інші послуги. Також 15 пропагандистських ЗМІ потрапили під санкції.
Персон ідентифікували як російських агентів дезінформації, які несуть відповідальність та підтримують війну в Україні:
- ЛЕБЄДЄВ Олександр Євгенович (1959 р.н.)
- ПІМАНОВ Олексій Вікторович (09.02.1962 р.н.)
- ІЛЬЯШЕНКО Андрій Віталійович (19.01.1972 р.н.)
- ГАСПАРЯН Армен Сумбатович (04.07.1975 р.н.)
- ШЕЙНІН Артем Григорович (26.01.1966 р.н.)
- КУЛІКОВ Дмитро Євгенович (18.11.1967 р.н.)
- ШАДАЄВ Максут Ігорович (11.11.1979 р.н.)
- СУНГОРКІН Володимир Миколайович (16.06.1954 р.н.)
- ДОБРОДЄЄВ Олег Борисович (28.10.1959 р.н.)
- МИХАЙЛОВ Сергій Володимирович (березень 1971 р.н.)
- КЕОСАЯН Тигран Едмондович (1966 р.н.)
- СКАБЄЄВА Ольга Володимирівна (11.12.1984 р.н.)
- КОЛЕРОВ Модест Олексійович (1963 р.н.)
- БАБАЯН Роман Георгійович (07.12.1967 р.н.)
- ПРИЛЕПІН Євгеній Миколайович (1975 р.н.)
- КРАСОВСЬКИЙ Антон В'ячеславович (1975 р.н.)
- МАМОНТОВ Аркадій Вікторович (1962 р.н.)
- НІКОЛОВ Олексій Львович (1957 р.н.)
- АНІСІМОВ Антон Сергійович (1988 р.н.)
- ЗАХАРОВА Марія Володимирівна (1975 р.н.)
- ВОЛК Ірина Володимирівна (1977 р.н.)
- ГУНДЯЄВ Володимир Михайлович (20.11.1946 р.н.)
- ХУДАВЕРДЯН Тигран Оганесович (28.12.1981 р.н.)
- ЛІПОВ Андрій Юрійович (1969 р.н.)
- ЛОГУНОВ Володимир Вікторович (01.11.1982 р.н.)
- ТЕРЛЯКОВ Олег Олександрович (05.03.1979 р.н.)
- СУББОТІН Вадим Олексійович (29.03.1983 р.н.)
- ВАГНЕР Мілош Едуардович (1979 р.н.)
- АКОПОВ Петро (1968 р.н.)
- АНДРЄЄВА Катерина Сергіївна.
Російськими організаціями дезінформаторами визнали:
- АТ "Перший канал Росії"
- Телеканал Росія-1
- АТ "Телекомпанія НТВ"
- Россотрудничество
- ТАСС
- Всеросійська державна телерадіокомпанія (ВГТРК)
- Газпром медіа
- Національна медіа група
- Телеканал Росія-24
- Смотрим
- Вести.Ru
- RT
- Супутник
- ІА REGNUM
- Роскомнадзор.
Уряд Канади заборонив імпорт деяких товарів із золота з РФ, закриваючи ці продукти з офіційних міжнародних ринків - золото, ювелірні вироби, вироби золотих і срібних справ та їх частини з дорогоцінних металів.
- 14 червня, російські Сбербанк, Россельхозбанк та Московський кредитний банк відключили від міжнародної платіжної системи SWIFT.
- Під санкції ЄС та США не потрапили семеро керівників банків, що обслуговують російський оборонно-промисловий комплекс.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.69
Купівля 34.69Продаж 35.55
-
EUR
Купівля 35.22Продаж 36.47
- Актуальне
- Важливе