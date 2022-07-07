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Санкцій ЄС і США уникли 7 керівників банків, які обслуговують російський ОПК

7 липня, 2022 четвер
14:16
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Під санкції ЄС та США не потрапили семеро керівників банків, що обслуговують російський оборонно-промисловий комплекс

Про це повідомила група аналітиків Trap Aggressor, що займається моніторингом запроваджених санкцій проти Росії.

Під лупою аналітиків – керівники  АТ "Газпромбанк", ​​АТ АКБ "Новікомбанк", ВАТ "АБ "Росія", АТ "Россєльхозбанк", АТ "Дальнєвосточний банк", АТ "Всеросійський Банк Розвитку Регіонів" та ПАТ "Банк "Санкт-Петербург".

Зокрема, під санкції Євросоюзу не потрапили: Борис Листов (голова правління "Россєльхозбанку"), Дмітрій Лєбєдєв (голова Ради директорів "АБ "Росія"), Андрій Акімов (голова правління АТ "Газпромбанк"), Єлєна Георгієва (голова Правління АТ АКБ "Новікомбанк"), Алєксандр Савєльєв (голова Правління ПАТ "Банк "Санкт-Петербург"), Діна Малікова (президентка АТ "Всеросійський Банк Розвитку Регіонів") та Сєргєй Маринін (президент АТ "Дальнєвосточний банк").

Санкції США не зачепили Бориса Листова, Алєксандра Савєльєва, Діни Малікової та Сєргєя Мариніна.

А під українські санкції не потрапили вісім керівників, серед яких також Листов, Лєбєдєв, Георгієва, Савєльєв, Малікова, Маринін, а також Герман Греф (голова правління ПАТ "Сбербанк Росії") та Пьотр Фрадков (голова ПАТ "Промсвязьбанк"). Два останні банки також обслуговують російську "оборонку".

Як роз’яснюють аналітики Trap Aggressor, "Новікомбанк" є дочірньою компанією оборонної державної корпорації Ростех та відіграє одну з ключових  ролей в агресії проти України, а через "Газпромбанк" Міністерство оборони РФ виплачує заробітну плату та "бойові" виплати російським військовослужбовцям. При цьому керівники обох цих банків не перебувають під європейськими  санкціями.

Загалом російське законодавство містить перелік з 10 банків, уповноважених обслуговувати учасників державного оборонного замовлення:  "Сбербанк", "ВТБ", "Газпромбанк", "Всеросійський банк розвитку регіонів", "Россєльхозбанк", "Новікомбанк", "Банк "Санкт-Петербург", "Росія", "Дальнєвосточний банк" та "Промсвязьбанк". Оскільки ці банки уповноважені здійснювати банківський супровід контрактів у сфері російського держоборонзамовлення, а тому є стратегічно важливими для уряду Росії. Банки видають кредити оборонним підприємствам, а уряд Росії згодом компенсує їм ці кошти. Також такі банки потрібні для відкриття у них окремих рахунків та здійснення розрахунків по ДОЗ.

  • 14 червня, російські Сбербанк, Россельхозбанк та Московський кредитний банк відключили від міжнародної платіжної системи SWIFT

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