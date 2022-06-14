Найбільший банк Росії відключили від SWIFT
У вівторок, 14 червня, російські Сбербанк, Россельхозбанк та Московський кредитний банк відключили від міжнародної платіжної системи SWIFT
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
Відповідне рішення було ухвалено у межах шостого пакету антиросійських санкцій ЄС. Серед інших, під санкції потрапив і Сбербанк, який є найбільшою банківською установою РФ.
Від SWIFT 12 березня вже було відключено низку російських банків - ВТБ, банк "Откритіє", Промсвязьбанк, Совкомбанк, банк "Росія", Новікомбанк та держкорпорацію ЗЕБ.
SWIFT - це система передачі фінансових повідомлень для здійснення транзакцій на ринку платежів, цінних паперів, похідних фінансових інструментів. Система об'єднує понад 11 тис. фінансових установ у понад 200 країнах світу.
- 4 травня очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що шостим пакетом санкцій Євросоюзу передбачено відключення Сбербанку від SWIFT.
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