Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Відповідне рішення було ухвалено у межах шостого пакету антиросійських санкцій ЄС. Серед інших, під санкції потрапив і Сбербанк, який є найбільшою банківською установою РФ.

Від SWIFT 12 березня вже було відключено низку російських банків - ВТБ, банк "Откритіє", Промсвязьбанк, Совкомбанк, банк "Росія", Новікомбанк та держкорпорацію ЗЕБ.

SWIFT - це система передачі фінансових повідомлень для здійснення транзакцій на ринку платежів, цінних паперів, похідних фінансових інструментів. Система об'єднує понад 11 тис. фінансових установ у понад 200 країнах світу.

4 травня очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що шостим пакетом санкцій Євросоюзу передбачено відключення Сбербанку від SWIFT.

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