У шостому пакеті санкцій ЄС запровадить ембарго на російську нафту, - фон дер Ляйєн
Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що шостим пакетом санкцій Євросоюзу передбачено ембарго на російську нафту
Про це повідомляє офіційний сайт Єврокомісії.
Фон дер Ляйєн розповіла про подробиці шостого пакета санкцій, які ЄС планує запровадити щодо Росії найближчими днями, у виступі перед Європарламентом.
За її словами, буде запроваджено ембарго на російську нафту, Сбербанк та ще два російських банки відключать від SWIFT. Крім цього, санкції буде запроваджено проти трьох російських пропагандистських телеканалів та низки військових.
"Це буде нелегко. Деякі країни-члени ЄС сильно залежать від російської нафти. Зараз ми пропонуємо заборонити російську нафту. Це буде повна заборона на імпорт усієї російської нафти, морської та трубопровідної, сирої та очищеної", - сказала фон дер Ляйєн.
Вона додала, що ЄС відмовиться від імпорту сирої нафти з РФ впродовж шести місяців, а до кінця року - від російських продуктів нафтопереробки.
- 11 квітня стало відомо, що ЄС обговорює шостий пакет санкцій проти Росії, у якому передбачено ембарго на постачання нафти.
- Єврокомісар з торгівлі Валдіс Домбровскіс заявив, що ЄС щодо російської нафти розглядає "розумні санкції", які могли б спочатку включати тарифи, а не повне ембарго.
- 2 травня повідомлялося, що Австрія, Угорщина і Словаччина відкликали своє право вето на нафтове ембарго проти РФ.
- Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт не може відмовитися від російських нафти та газу та голосуватиме проти запровадження ембарго.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Фото: gettyimages
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.14
Купівля 31.14Продаж 32.02
-
EUR
Купівля 32.75Продаж 33.72
- Актуальне
- Важливе