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У шостому пакеті санкцій ЄС запровадить ембарго на російську нафту, - фон дер Ляйєн

4 травня, 2022 середа
10:37
Економіка Урсула фон дер Ляйєн

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що шостим пакетом санкцій Євросоюзу передбачено ембарго на російську нафту

Про це повідомляє офіційний сайт Єврокомісії

Фон дер Ляйєн розповіла про подробиці шостого пакета санкцій, які ЄС планує запровадити щодо Росії найближчими днями, у виступі перед Європарламентом. 

За її словами, буде запроваджено ембарго на російську нафту, Сбербанк та ще два російських банки відключать від SWIFT. Крім цього, санкції буде запроваджено проти трьох російських пропагандистських телеканалів та низки військових.  



"Це буде нелегко. Деякі країни-члени ЄС сильно залежать від російської нафти. Зараз ми пропонуємо заборонити російську нафту. Це буде повна заборона на імпорт усієї російської нафти, морської та трубопровідної, сирої та очищеної", - сказала фон дер Ляйєн. 

Вона додала, що ЄС відмовиться від імпорту сирої нафти з РФ впродовж шести місяців, а до кінця року - від російських продуктів нафтопереробки. 

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Фото: gettyimages

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