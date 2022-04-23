Не повне ембарго, а тарифи, - єврокомісар про варіанти санкцій щодо російської енергетики
Єврокомісар з торгівлі Валдіс Домбровскіс заявив, що ЄС працює над пакетом санкцій проти Росії в галузі енергетики
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
За словами представника Єврокомісії, ЄС щодо російської нафти розглядає "розумні санкції", які могли б спочатку включати тарифи, а не повне ембарго.
"Тому можуть бути деякі нюанси, але ця робота триває", - заявив Домбровскіс.
Він зазначив, що санкції можуть бути запроваджені протягом двох тижнів.
"Питання тут в основному в тому, що санкції вимагають одностайності серед держав-членів, тому ці політичні дискусії тривають паралельно", - додав єврокомісар.
- 11 квітня стало відомо, що ЄС обговорює шостий пакет санкцій проти Росії, у якому передбачено ембарго на постачання нафти.
- За даними видання Bloomberg, Європейський Союз та США обговорюють три різні варіанти санкцій, які стосуватимуться постачання нафти з РФ
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