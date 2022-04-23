Не повне ембарго, а тарифи, - єврокомісар про варіанти санкцій щодо російської енергетики

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами представника Єврокомісії, ЄС щодо російської нафти розглядає "розумні санкції", які могли б спочатку включати тарифи, а не повне ембарго.

"Тому можуть бути деякі нюанси, але ця робота триває", - заявив Домбровскіс.

Він зазначив, що санкції можуть бути запроваджені протягом двох тижнів.

"Питання тут в основному в тому, що санкції вимагають одностайності серед держав-членів, тому ці політичні дискусії тривають паралельно", - додав єврокомісар.