США та ЄС розглядають три варіанти санкцій щодо російської нафти, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg.

За інформацією джерел агенції, США та ЄС розглядають три варіанти: запровадження ембарго, встановлення граничної ціни та створення "механізму оплати для утримання виручки", яку Росія отримала з початку повномасштабної війни проти України.

США, нібито, побоюються, що ембарго на російську нафту з боку ЄС призведе до різкого зростання цін та збільшення доходів Росії. Брюссель може висунути пропозиції країнам-членам Євросоюзу щодо обмежень вже наступного тижня. На думку джерел Bloomberg, країнам буде легше досягти консенсусу щодо обмеженої заборони на нафту, ніж щодо ембарго.

11 квітня стало відомо, що ЄС обговорює шостий пакет санкцій проти Росії, у якому передбачено ембарго на постачання нафти.

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