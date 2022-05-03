Сійярто заявив, що Угорщина опинилася у безвиході через можливе ембарго на російську нафту

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Наразі без російської нафти ми не можемо гарантувати безперебійне функціонування нашої економіки. Хочу зазначити, що у нашому розпорядженні немає іншого маршруту, який міг би нам поставити потрібний обсяг нафти, окрім нафтопроводу "Дружба", - сказав Сійярто.

За його словами, гарантування енергобезпеки країни потребує конкретних кроків, тому Угорщина не голосуватиме за обмеження постачання нафти та газу з Росії.

"Саме тому ми не голосуємо за такі санкції, які обмежували б постачання газу та нафти з боку Росії до Угорщини. Це не політичне рішення", - сказав Сійярто.

11 квітня стало відомо, що ЄС обговорює шостий пакет санкцій проти Росії, у якому передбачено ембарго на постачання нафти.

2 травня повідомлялося, що Австрія, Угорщина і Словаччина відкликали своє право вето на нафтове ембарго проти РФ.

2 травня речник угорського уряду Золтан Ковач заявив, що Угорщина не відмовилась від свого вето на запровадження нафтового ембарго для РФ.

2 травня радниця міністра енергетики Лана Зеркаль пояснила, що шантаж Угорщини правом вето стосовно ембарго на російську нафту спрямований на Євросоюз, а не Україну.

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