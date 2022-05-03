Сійярто заявив, що Угорщина опинилася у безвиході через можливе ембарго на російську нафту
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт не може відмовитися від російських нафти та газу та голосуватиме проти запровадження ембарго
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Наразі без російської нафти ми не можемо гарантувати безперебійне функціонування нашої економіки. Хочу зазначити, що у нашому розпорядженні немає іншого маршруту, який міг би нам поставити потрібний обсяг нафти, окрім нафтопроводу "Дружба", - сказав Сійярто.
За його словами, гарантування енергобезпеки країни потребує конкретних кроків, тому Угорщина не голосуватиме за обмеження постачання нафти та газу з Росії.
"Саме тому ми не голосуємо за такі санкції, які обмежували б постачання газу та нафти з боку Росії до Угорщини. Це не політичне рішення", - сказав Сійярто.
- 11 квітня стало відомо, що ЄС обговорює шостий пакет санкцій проти Росії, у якому передбачено ембарго на постачання нафти.
- 2 травня повідомлялося, що Австрія, Угорщина і Словаччина відкликали своє право вето на нафтове ембарго проти РФ.
- 2 травня речник угорського уряду Золтан Ковач заявив, що Угорщина не відмовилась від свого вето на запровадження нафтового ембарго для РФ.
- 2 травня радниця міністра енергетики Лана Зеркаль пояснила, що шантаж Угорщини правом вето стосовно ембарго на російську нафту спрямований на Євросоюз, а не Україну.
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