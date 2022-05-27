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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією УПЦ (МП) оголосила про "повну самостійність і незалежність" від Москви, засудила Кирила та висунула умови ПЦУ для перемовин

УПЦ (МП) оголосила про "повну самостійність і незалежність" від Москви, засудила Кирила та висунула умови ПЦУ для перемовин

27 травня, 2022 п'ятниця
20:24
війна з Росією УПЦ МП

27 травня Собор Української Православної Церкви розглянув питання, що виникли внаслідок військової агресії РФ проти України

Про це йдеться у постанові УПЦ після Собору.

Собор ухвалив таке:

"Собор засуджує війну як порушення Божої заповіді «Не вбивай!» (Вих.20:13) і висловлює співчуття усім, хто постраждав у війні", - йдеться у повідомленні.

Там звернулись до влади України та РФ з проханням продовжувати переговори

"Виражаємо незгоду з позицією Патріарха Московського і всієї Русі Кирила щодо війни в Україні", - заявили в УПЦ (МП).

Собор ухвалив доповнення і зміни до статуту про управління, що свідчать про повну самостійність і незалежність церкви.

"Собор висловлює глибокий жаль у зв’язку з відсутністю єдності в українському Православ’ї. Існування розколу Собор сприймає як глибоку болючу рану на церковному тілі. Особливо прикро від того, що останні дії Константинопольського Патріарха в Україні, наслідком яких стало утворення ПЦУ, лише поглибили непорозуміння та привели допротистояння. Але навіть у таких кризових обставинах Собор не втрачає сподівання на відновлення діалогу", - йдеться у повідомленні.

У Церкві заявили, що для того, щоб діалог відбувся, представникам ПЦУ необхідно:

  • припинити "силові захоплення храмів та примусові переводи" парафій Української Православної Церкви.
  • усвідомити, що їхній канонічний статус є фактично неавтокефальним.
  • вирішити питання канонічності ієрархії ПЦУ, адже для Української Православної Церкви, "є цілком очевидним", що для визнання канонічності ієрархії ПЦУ необхідне відновлення апостольської спадкоємності її єпископів.

"Собор виражає глибоке переконання, що запорукою успіху діалогу має стати не тільки бажання до відновлення церковної єдності, але й щире прагнення вибудовувати своє життя на засадах християнської совісті та моральної чистоти", - підсумували в УПЦ.

незалежність
ПЦУ
УПЦ (МП)
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