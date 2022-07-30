Росія припинила постачання газу до Латвії
У суботу, 30 липня, Газпром припинив постачання газу до Латвії
Про це йдеться у заяві Газпрому.
У компанії зазначили, що припинили газопостачання в рамках липневої заявки. Причиною такого рішення у Газпромі назвали "порушенням умов відбору газу". Про які саме порушення йдеться, не уточнюється.
2021 року приблизно 90% купленого Латвією газу припадало на Росію. У червні прем'єр Латвії Криш'яніс Каріньш заявив, що Рига не має наміру відновлювати імпорт російського газу. Його постачання до країни планується заборонити з 2023 року.
- Газпром 29 липня заявив, що не відновлюватиме газопостачання Північним потоком у повному обсязі через те, що компанія Siemens під час ремонту, нібито, усунула не більше чверті всіх несправностей турбіни для газогону.
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