Президент Латвії підтримав ідею позбавляти громадянства за підтримку війни РФ проти України
Президент Латвії Егілс Левітс підтримав ідею про позбавлення громадянства осіб, які підтримують російську агресію проти України
Про це повідомляє Delfi.
За його словами, відповідний законопроєкт вже попередньо підтриманий сеймом та стосуватиметься громадян Латвії, які мають подвійне громадянство.
"У них можна відібрати громадянство. Зараз такий проєкт є в сеймі. Треба дивитися на тих зокрема, хто висловлює такі погляди, що знаходяться поза цим демократичним спектром", - сказав Левітс.
На його переконання, всі росіяни, які живуть у Латвії, повинні зайняти чітку позицію.
"Якщо він нейтральний, значить, не зрозумів суті справи. Частина латвійських росіян займає явно українську позицію. Є ті, хто не зрозумів, що відбувається, але поступово рухається в потрібному напрямку. І менша частина підтримує російську позицію - вони знаходяться поза спектром демократії, заснованого на уявленнях про справедливість. Підтримувати очевидну несправедливість означає, що ти — не демократ. Таких небагато", - розповів Левітс.
- 21 квітня латвійський сейм ухвалив поправки до закону про громадянство, що створюють правову основу для позбавлення громадянства осіб, які підтримують воєнні злочини.
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