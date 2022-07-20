Про це повідомляє Delfi.

За його словами, відповідний законопроєкт вже попередньо підтриманий сеймом та стосуватиметься громадян Латвії, які мають подвійне громадянство.

"У них можна відібрати громадянство. Зараз такий проєкт є в сеймі. Треба дивитися на тих зокрема, хто висловлює такі погляди, що знаходяться поза цим демократичним спектром", - сказав Левітс.

На його переконання, всі росіяни, які живуть у Латвії, повинні зайняти чітку позицію.

"Якщо він нейтральний, значить, не зрозумів суті справи. Частина латвійських росіян займає явно українську позицію. Є ті, хто не зрозумів, що відбувається, але поступово рухається в потрібному напрямку. І менша частина підтримує російську позицію - вони знаходяться поза спектром демократії, заснованого на уявленнях про справедливість. Підтримувати очевидну несправедливість означає, що ти — не демократ. Таких небагато", - розповів Левітс.

21 квітня латвійський сейм ухвалив поправки до закону про громадянство, що створюють правову основу для позбавлення громадянства осіб, які підтримують воєнні злочини.

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