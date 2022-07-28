Рига відреагувала на претензії РФ щодо тиску на росіян, які в'їжджають до Латвії

Про це повідомляє портал Delfi.

"Латвія діє відповідно до своїх законів, і безглуздо протестувати проти того, що ми робимо чи не робимо на нашій національній території для захисту нашої безпеки. Ми продовжимо діяти відповідно до інтересів нашої безпеки", - сказав Ринкевичс.

Він також додав, що Латвії відомі випадки, коли громадян Латвії, коли вони приїжджають до Росії чи Білорусі, намагаються завербувати, вплинути на них - і це є неприпустимим.

Тож мешканців Латвії наполегливо закликають не виїжджати до Росії чи Білорусі.

"Зараз не час для туризму та ділових контактів", - наголосив міністр.

Раніше міністерство закордонних справ Росії викликало тимчасову повірену у справах Латвії Дацу Рутка і висловило їй протест "у зв'язку із тиском силовиків на росіян під час в'їзду до Латвії".

Крім Латвії, позицію щодо деяких громадян РФ висловили також в Литві. 27 липня Литва заборонила в'їзд патріарху РПЦ Кирилу. У Міністерстві внутрішніх справ Литви зауважили, що патріарх входить до близького кола Путіна та активно підтримує агресію Росії.

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