Рига відреагувала на претензії РФ щодо тиску на росіян, які в'їжджають до Латвії
Глава МЗС Латвії Едгар Ринкевичс прокоментував ноту від Росії щодо ставлення прикордонників до громадян Росії, які бажають в'їхати до Латвії
Про це повідомляє портал Delfi.
"Латвія діє відповідно до своїх законів, і безглуздо протестувати проти того, що ми робимо чи не робимо на нашій національній території для захисту нашої безпеки. Ми продовжимо діяти відповідно до інтересів нашої безпеки", - сказав Ринкевичс.
Він також додав, що Латвії відомі випадки, коли громадян Латвії, коли вони приїжджають до Росії чи Білорусі, намагаються завербувати, вплинути на них - і це є неприпустимим.
Тож мешканців Латвії наполегливо закликають не виїжджати до Росії чи Білорусі.
"Зараз не час для туризму та ділових контактів", - наголосив міністр.
Раніше міністерство закордонних справ Росії викликало тимчасову повірену у справах Латвії Дацу Рутка і висловило їй протест "у зв'язку із тиском силовиків на росіян під час в'їзду до Латвії".
- Крім Латвії, позицію щодо деяких громадян РФ висловили також в Литві. 27 липня Литва заборонила в'їзд патріарху РПЦ Кирилу. У Міністерстві внутрішніх справ Литви зауважили, що патріарх входить до близького кола Путіна та активно підтримує агресію Росії.
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