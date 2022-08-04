Латвія призупинила угоду про співробітництво з РФ
Міністерство закордонних справ Латвії в четвер поінформувало, що з 1 серпня уряд країни прийняв рішення призупинити дію міжурядової угоди з РФ про економічне співробітництво
Про це інформує Європейська Правда з посиланням на заяву МЗС Латвії.
Крім того, латиське міністерство зазначає, що з 1 серпня було призупинено дію угоди між урядами Латвії та Росії щодо створення міжурядової комісії у сферах економічного, а також науково-технічного, гуманітарного та культурного співробітництва.
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