Про це інформує Європейська Правда з посиланням на заяву МЗС Латвії.

Крім того, латиське міністерство зазначає, що з 1 серпня було призупинено дію угоди між урядами Латвії та Росії щодо створення міжурядової комісії у сферах економічного, а також науково-технічного, гуманітарного та культурного співробітництва.