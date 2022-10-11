Держава-терорист, міжнародний трибунал та видворення з Радбезу ООН: парламент Естонії голосуватиме резолюцію щодо РФ
У парламент Естонії у вівторок внесли проєкт резолюції, який визнає Росію країною-спонсором тероризму, закликає до створення спеціального міжнародного трибуналу та до позбавлення Росії статусу постійного члена Радбезу ООН
Про це йдеться в публікації ERR.
Очікується, що у вівторок у другій половині дня парламентська комісія із закордонних справ обговорить проєкт резолюції та його відправку на пленарне засідання для обговорення і голосування. Його представили 85 депутатів.
Згідно з представленим проєктом, парламент Естонії, Рійгікогу, різко засуджує військові дії Російської Федерації проти України та незаконну анексію захопленої в ході агресії території.
Парламент підтверджує, що Естонія ніколи не визнає порушення територіальної цілісності України внаслідок агресії та проведення сфальшованих референдумів.
Також, згідно з документом, парламент підтримує розслідування, розпочаті Міжнародним судом ООН та Міжнародним кримінальним судом для з'ясування обставин злочинів, скоєних на території України, та вважає за необхідне провести щодо винних у злочині агресії судовий процес у рамках спеціального міжнародного трибуналу.
"Підтримуючи заклик парламенту України до держав та міжнародних організацій, Рійгікогу оголошує російський режим терористичним, а Російську Федерацію – державою-спонсором тероризму, діям якої необхідно дати спільну відсіч. Рійгікогу закликає міжнародне співтовариство ухвалити аналогічні декларації", - зазначається у проєкті документа.
Крім того, парламент вважає за необхідне визнати збройні сили псевдореспублік "ЛНР" і "ДНР" та приватну військову компанію "Вагнера" терористичними організаціями.
Рійгікогу також засуджує оголошення та проведення російським режимом мобілізації, що порушує міжнародне право, зазначаючи, що мобілізація, проведена з метою продовження злочинної агресії, є злочином проти миру.
Рійгікогу також підтримує вимогу позбавити Російську Федерацію статусу постійного члена Ради Безпеки ООН та закликає держави-члени Європейського союзу виявити єдність у застосуванні додаткових економічних санкцій, спрямованих проти Російської Федерації та її союзника Білорусі, та санкцій щодо окремих осіб, а також стежити за суворим дотриманням введених раніше санкцій.
Рійгікогу також закликає Європейський Союз та НАТО значно збільшити обсяг військової та гуманітарної допомоги Україні та підтримати повоєнне відновлення держави.
- Нагадаємо, Естонія, Швеція й Литва відреагували на ракетний обстріл РФ житлових будинків у Запоріжжі 8 та 9 жовтня.
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