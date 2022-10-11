Про це йдеться в публікації ERR.

Очікується, що у вівторок у другій половині дня парламентська комісія із закордонних справ обговорить проєкт резолюції та його відправку на пленарне засідання для обговорення і голосування. Його представили 85 депутатів.

Згідно з представленим проєктом, парламент Естонії, Рійгікогу, різко засуджує військові дії Російської Федерації проти України та незаконну анексію захопленої в ході агресії території.

Парламент підтверджує, що Естонія ніколи не визнає порушення територіальної цілісності України внаслідок агресії та проведення сфальшованих референдумів.

Також, згідно з документом, парламент підтримує розслідування, розпочаті Міжнародним судом ООН та Міжнародним кримінальним судом для з'ясування обставин злочинів, скоєних на території України, та вважає за необхідне провести щодо винних у злочині агресії судовий процес у рамках спеціального міжнародного трибуналу.

"Підтримуючи заклик парламенту України до держав та міжнародних організацій, Рійгікогу оголошує російський режим терористичним, а Російську Федерацію – державою-спонсором тероризму, діям якої необхідно дати спільну відсіч. Рійгікогу закликає міжнародне співтовариство ухвалити аналогічні декларації", - зазначається у проєкті документа.

Крім того, парламент вважає за необхідне визнати збройні сили псевдореспублік "ЛНР" і "ДНР" та приватну військову компанію "Вагнера" терористичними організаціями.

Рійгікогу також засуджує оголошення та проведення російським режимом мобілізації, що порушує міжнародне право, зазначаючи, що мобілізація, проведена з метою продовження злочинної агресії, є злочином проти миру.

Рійгікогу також підтримує вимогу позбавити Російську Федерацію статусу постійного члена Ради Безпеки ООН та закликає держави-члени Європейського союзу виявити єдність у застосуванні додаткових економічних санкцій, спрямованих проти Російської Федерації та її союзника Білорусі, та санкцій щодо окремих осіб, а також стежити за суворим дотриманням введених раніше санкцій.

Рійгікогу також закликає Європейський Союз та НАТО значно збільшити обсяг військової та гуманітарної допомоги Україні та підтримати повоєнне відновлення держави.

Нагадаємо, Естонія, Швеція й Литва відреагували на ракетний обстріл РФ житлових будинків у Запоріжжі 8 та 9 жовтня.

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