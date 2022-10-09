На обстріли Росією Запоріжжя лідери Естонії, Литви й Швеції відреагували у твіттері.

"Ще одна атака на житлові масиви у Запоріжжі. Це не просто війна, це злочин проти людяності, організатор якого буде покараний. Мої співчуття родинам загиблих та всьому українському народу", - наголосив президент Естонії Алар Каріс.

Прем’єрка Кая Каллас поширила допис Дмитра Кулеби, у якому він закликає партнерів надати Україні більше засобів ППО.

"Системи протиповітряної та протиракетної оборони можуть врятувати багато життів, сподіваюся, вони вже скоро будуть в Україні", - написала вона.

"Росія продовжує терор, тож ми маємо продовжувати надавати підтримку Україні, щоб вона могла захищатися. Росія має припинити цю війну!", - наголосили в МЗС Литви.

"Нажахана масовим, неприцільним і смертоносним російським ракетним обстрілом по центру Запоріжжя, у тому числі житлових будівлях. Кричуще нехтування Росією життям цивільного населення робить питання відповідальності першочерговим", - відреагувала міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде.

Ввечері 8 жовтня у Запоріжжі прогриміли вибухи. Росіяни вдарили по об'єкті інфраструктури.

9 жовтня Росія обстріляла житловий сектор Запоріжжя: кількість загиблих зросла до 13, серед них - дитина.

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