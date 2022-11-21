Парламентська асамблея НАТО визнала РФ державою-терористом

Про це повідомив нардеп від "Слуги Народу", голова постійної делегації України в ПА НАТО Єгор Чернєв, передає канал Рада.

"Всі 30 країн НАТО підтримали пропозиції нашої делегації. Такий трибунал дасть змогу засудити не тільки безпосередніх виконавців воєнних злочинів, але і вище керівництво РФ", - сказав Чернєв.

Крім того, резолюція ПА НАТО містить наступні пункти:

- збільшення постачання зброї для України;

- розробку кроків щодо вступу України до Альянсу;

- створення механізму стягнення репарацій з РФ за завдані Україні збитки;

- закріплення рішення про те, що НАТО підтримуватиме Україну скільки буде потрібно.

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