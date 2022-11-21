Парламентська асамблея НАТО визнала РФ державою-терористом
У понеділок, 21 листопада, парламентська асамблея НАТО визнала Росію державою-терористом і закликала створити спеціальний міжнародний трибунал для покарання російських злочинців
Про це повідомив нардеп від "Слуги Народу", голова постійної делегації України в ПА НАТО Єгор Чернєв, передає канал Рада.
"Всі 30 країн НАТО підтримали пропозиції нашої делегації. Такий трибунал дасть змогу засудити не тільки безпосередніх виконавців воєнних злочинів, але і вище керівництво РФ", - сказав Чернєв.
Крім того, резолюція ПА НАТО містить наступні пункти:
- збільшення постачання зброї для України;
- розробку кроків щодо вступу України до Альянсу;
- створення механізму стягнення репарацій з РФ за завдані Україні збитки;
- закріплення рішення про те, що НАТО підтримуватиме Україну скільки буде потрібно.
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