Росія держава-спонсор тероризму: Європарламент узгодив резолюцію

Про це у твітер повідомив депутат Європарламенту Андріус Кубілюс.

"Після чотирьох годин переговорів між політичними групами ЄП було досягнуто згоди щодо тексту (резолюції)", – написав він у Twitter.

За словами євродепутата, в резолюції міститиметься такий рядок: "Європейський парламент… визнає Росію державою-спонсором тероризму та державою, яка використовує терористичні засоби".

After 4 hours of negotiations between the political groups of the EP, the agreement on the text was achieved.



The main line is:



“European Parliament /…/

⁃recognises Russia as a state sponsor of terrorism and as a state which uses means of terrorism”. — Andrius Kubilius (@KubiliusA) November 17, 2022

Очікується, що резолюція буде обговорена й винесена на голосування в Європарламенті під час сесії 21-24 листопада.

Нагадаємо, 14 листопада стало відомо, що Європарламент вніс у порядок денний резолюцію про визнання Росії терористичною державою, яка була запропонована ще у середині жовтня.

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