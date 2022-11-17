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Росія держава-спонсор тероризму: Європарламент узгодив резолюцію

17 листопада, 2022 четвер
22:50
Світ Європарламент

Політичні групи Європейського парламенту в четвер узгодили текст резолюції про визнання Росії державою-спонсором тероризму, голосування за яку заплановане на наступний тиждень

Про це у твітер повідомив депутат Європарламенту Андріус Кубілюс.

"Після чотирьох годин переговорів між політичними групами ЄП було досягнуто згоди щодо тексту (резолюції)", – написав він у Twitter.

За словами євродепутата, в резолюції міститиметься такий рядок: "Європейський парламент… визнає Росію державою-спонсором тероризму та державою, яка використовує терористичні засоби".

Очікується, що резолюція буде обговорена й винесена на голосування в Європарламенті під час сесії 21-24 листопада.

  • Нагадаємо, 14 листопада стало відомо, що Європарламент вніс у порядок денний резолюцію про визнання Росії терористичною державою, яка була запропонована ще у середині жовтня.

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Росія
Європарламент
тероризм
війна з Україною
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