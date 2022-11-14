Про це заявила депутатка Європарламенту Раса Юкнявічене, віцеголова групи Європейської народної партії (ЄНП) із закордонних справ, передає одне з українських ЗМІ.

Так, напередодні саміту G20 на Балі група ЄНП висловила різке несхвалення присутності там представника Росії.

"Ми дозволяємо одному з керівників терористичної держави брати участь на рівних у дискусії про майбутнє світу - ось що означає дозволити Лаврову сісти за один стіл із рештою лідерів G20. Це неприйнятно. Ми ніколи не повинні вести переговори з терористами", - сказала Юкнявічене.

"Європейський парламент відкрито заявляє про це, і ми проголосуємо за резолюцію на пленарному засіданні наступного тижня, щоби класифікувати Російську Федерацію як терористичну державу", - наголосила вона.

Саміт G20 пройде 15-16 листопада на Балі (Індонезія).

Президент РФ Володимир Путін не відвідає саміт G20, російську делегацію на Балі очолить міністр закордонних справ Сергій Лавров.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb