Європарламент вніс у порядок денний визнання Росії терористичною державою: коли відбудеться голосування
Європейський парламент розгляне резолюцію про визнання РФ терористичною державою
Про це заявила депутатка Європарламенту Раса Юкнявічене, віцеголова групи Європейської народної партії (ЄНП) із закордонних справ, передає одне з українських ЗМІ.
Так, напередодні саміту G20 на Балі група ЄНП висловила різке несхвалення присутності там представника Росії.
"Ми дозволяємо одному з керівників терористичної держави брати участь на рівних у дискусії про майбутнє світу - ось що означає дозволити Лаврову сісти за один стіл із рештою лідерів G20. Це неприйнятно. Ми ніколи не повинні вести переговори з терористами", - сказала Юкнявічене.
"Європейський парламент відкрито заявляє про це, і ми проголосуємо за резолюцію на пленарному засіданні наступного тижня, щоби класифікувати Російську Федерацію як терористичну державу", - наголосила вона.
Саміт G20 пройде 15-16 листопада на Балі (Індонезія).
- Президент РФ Володимир Путін не відвідає саміт G20, російську делегацію на Балі очолить міністр закордонних справ Сергій Лавров.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.98
Купівля 39.98Продаж 40.68
-
EUR
Купівля 40.07Продаж 41.26
- Актуальне
- Важливе