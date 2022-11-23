Європарламент проголосував за визнання Росії державою-спонсором тероризму

Про це йшлося на засіданні Європарламенту.

Резолюцію підтримали 494 європарламентарі, 58 були проти, 44 утрималися.

Як нагадує офіційний інформаційний бюлетень Європарламенту, подібним рішенням європарламентарі "хочуть підготувати підґрунтя для того, щоб Путін та його уряд були притягнуті до відповідальності за свої злочини перед міжнародним трибуналом".

Європарламент закликав ЄС та його держави-члени розробити правову базу для визначення держав як спонсорів тероризму та держав, які використовують засоби тероризму, що спричинить низку суттєвих обмежувальних заходів проти цих країн та матиме глибокі обмежувальні наслідки для відносин ЄС з цими країнами.

Також Європарламент закликає Раду ЄС згодом розглянути питання про внесення Російської Федерації до такого списку держав-спонсорів тероризму ЄС, а партнерів ЄС - вжити аналогічних заходів.

У тексті також йдеться, що євродепутати закликали ЄС та його держави-члени вжити заходів для ініціювання всеосяжної міжнародної ізоляції РФ, в тому числі щодо членства Росії в міжнародних організаціях та органах, таких як Рада Безпеки ООН, та утриматися від проведення будь-яких офіційних заходів на території Російської Федерації.

Нагадаємо, 14 листопада стало відомо, що Європарламент вніс у порядок денний резолюцію про визнання Росії терористичною державою, яка була запропонована ще у середині жовтня.

У понеділок, 21 листопада, парламентська асамблея НАТО визнала Росію державою-терористом і закликала створити спеціальний міжнародний трибунал для покарання російських злочинців.

ПАРЄ визнала російський режим терористичним.

Крім того, у серпні Сейм Латвії визнав Росію державою-спонсором тероризму.

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