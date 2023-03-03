"Буде головний "птах" і ще 2-3 види": Резніков переконаний, що Україна невдовзі отримає винищувачі
Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що країни-партнери нададуть Україні декілька типів винищувачів: один із них буде основним літаком ЗСУ
Про це мовиться в інтерв'ю міністра оборони німецькому Bild.
"Я впевнений, що у нас буде два-три типи винищувачів. Буде один основний літак, і це залежатиме від того, який з них кращий для України. Для наших аеродромів, для наших інженерів, для обслуговування", - ствердив він.
Зокрема Олексій Резніков прокоментував нинішню відмову влади ФРН надати авіацію:"Я пам'ятаю, що Німеччина не хотіла надсилати танки. Тепер у моїй країні є "Леопарди", я особисто тестував "Леопард" із Німеччини".
Також міністр оборони наголосив, що українська влада не буде вести перемовини з Володимиром Путіним: "Україна готова вести переговори про репарації, міжнародний трибунал і відповідальність за воєнні злочини Кремля, так званий Нюрнберг-2".
Олексій Резніков вважає, що війна може закінчитися вже цього року: "Я оптиміст, я бачу ситуацію на полі бою, бачу розвиток підтримки і дійсно бачу, що є шанси цю війну закінчити наша перемога цього року. Я серйозно розглядаю це, я багато знаю, і це додає мені оптимізму. Оптиміст – це інформований реаліст".
- 18 лютого міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Україні варто розраховувати на постачання сучасних винищувачів після завершення війни з РФ. Проте того ж дня британський прем'єр-міністр Ріші Сунак заявив, що Велика Британія стане першою країною, яка надасть Україні зброю великої дальності.
- 20 лютого міністр оборони Олексій Резніков заявив, що рішення про надання Україні винищувачів може бути ухвалене союзниками у найближчі один-два місяці.
- 21 лютого колишні прем'єри Великої Британії Борис Джонсон та Ліз Трасс закликали нарешті передати Україні винищувачі. Вони розкритикували Ріші Сунака через зволікання з винищувачами.
- На тлі нових звернень до західних країн щодо надання винищувачів Словаччина розглядає можливість надати Україні 10 із 11 своїх літаків МіГ-29.
- Новообраний президент Чехії Петр Павел виступив за надання Україні західних винищувачів, але через пів року або пізніше – після підготовки фахівців.
- Член парламенту Великої Британії від консерваторів Тобіас Еллвуд наголосив, що Україна потребує літаків і танків у війні проти Росії.
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