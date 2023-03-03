Про це мовиться в інтерв'ю міністра оборони німецькому Bild.

"Я впевнений, що у нас буде два-три типи винищувачів. Буде один основний літак, і це залежатиме від того, який з них кращий для України. Для наших аеродромів, для наших інженерів, для обслуговування", - ствердив він.

Зокрема Олексій Резніков прокоментував нинішню відмову влади ФРН надати авіацію:"Я пам'ятаю, що Німеччина не хотіла надсилати танки. Тепер у моїй країні є "Леопарди", я особисто тестував "Леопард" із Німеччини".

Також міністр оборони наголосив, що українська влада не буде вести перемовини з Володимиром Путіним: "Україна готова вести переговори про репарації, міжнародний трибунал і відповідальність за воєнні злочини Кремля, так званий Нюрнберг-2".

Олексій Резніков вважає, що війна може закінчитися вже цього року: "Я оптиміст, я бачу ситуацію на полі бою, бачу розвиток підтримки і дійсно бачу, що є шанси цю війну закінчити наша перемога цього року. Я серйозно розглядаю це, я багато знаю, і це додає мені оптимізму. Оптиміст – це інформований реаліст".