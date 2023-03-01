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Президент Чехії Павел закликав надати Україні винищувачі, але через пів року або пізніше

1 березня, 2023 середа
15:54
Світ Петр Павел

Новообраний президент Чехії Петр Павел виступив за надання Україні західних винищувачів, але через пів року або пізніше – після підготовки фахівців

Про це він сказав виданню ZEIT.

"У довгостроковій перспективі в Україну також мають бути поставлені винищувачі. Але це має статися лише через пів року чи пізніше. Тому що це потребує підготовки фахівців, льотного та наземного персоналу, логістики, наземної безпеки", – заявив Павел.

  • 28 січня Павел переміг на виборах президента Чехії. Інавгурація новообраного президента запланована на 9 березня. Петр Павел замінить на цій посаді Мілоша Земана після двох його каденцій.
  • 1 лютого Павел заявив, що Україна заслуговує стати членом НАТО після завершення війни, адже її армія нині є найбільш досвідченою в Європі. 
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