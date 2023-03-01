Про це він сказав виданню ZEIT.

"У довгостроковій перспективі в Україну також мають бути поставлені винищувачі. Але це має статися лише через пів року чи пізніше. Тому що це потребує підготовки фахівців, льотного та наземного персоналу, логістики, наземної безпеки", – заявив Павел.