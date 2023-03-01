Президент Чехії Павел закликав надати Україні винищувачі, але через пів року або пізніше
Новообраний президент Чехії Петр Павел виступив за надання Україні західних винищувачів, але через пів року або пізніше – після підготовки фахівців
Про це він сказав виданню ZEIT.
"У довгостроковій перспективі в Україну також мають бути поставлені винищувачі. Але це має статися лише через пів року чи пізніше. Тому що це потребує підготовки фахівців, льотного та наземного персоналу, логістики, наземної безпеки", – заявив Павел.
- 28 січня Павел переміг на виборах президента Чехії. Інавгурація новообраного президента запланована на 9 березня. Петр Павел замінить на цій посаді Мілоша Земана після двох його каденцій.
- 1 лютого Павел заявив, що Україна заслуговує стати членом НАТО після завершення війни, адже її армія нині є найбільш досвідченою в Європі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.31
Купівля 38.31Продаж 39.26
-
EUR
Купівля 40.15Продаж 41.26
- Актуальне
- Важливе