Новообраний президент Чехії заявив, що Україна достойна стати членом НАТО після завершення війни
Обраний президент Чехії Петр Павел вважає, що Україна достойна стати членом НАТО після завершення війни, адже її армія нині є найбільш досвідченою в Європі
Про це чеський політик заявив в інтерв'ю BBC.
"Українська армія буде, мабуть, найдосвідченішою армією в Європі. Україна заслуговує бути частиною спільноти демократичних країн", – сказав Павел.
На уточнююче запитання журналіста, чи стосується це членства у НАТО, чеський політик відповів ствердно.
"Я вважаю, вони дійсно цього заслуговують", – наголосив він.
Обраний президент Чехії також підкреслив, що закінчення війни залежить від політичної волі керівництва Росії.
"Потрібно лише одне рішення президента Путіна вивести свої сили з України, і війна закінчиться", – сказав Павел.
Нагадаємо, що Петр Павел складе присягу й стане президентом Чехії 9 березня 2023 року. Він замінить Мілоша Земана після його десятилітнього перебування на цій посаді.
- Павел також заявив, що не бачить альтернативи військовій підтримці України.
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