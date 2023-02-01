Про це чеський політик заявив в інтерв'ю BBC.

"Українська армія буде, мабуть, найдосвідченішою армією в Європі. Україна заслуговує бути частиною спільноти демократичних країн", – сказав Павел.

На уточнююче запитання журналіста, чи стосується це членства у НАТО, чеський політик відповів ствердно.

"Я вважаю, вони дійсно цього заслуговують", – наголосив він.

Обраний президент Чехії також підкреслив, що закінчення війни залежить від політичної волі керівництва Росії.

"Потрібно лише одне рішення президента Путіна вивести свої сили з України, і війна закінчиться", – сказав Павел.

Нагадаємо, що Петр Павел складе присягу й стане президентом Чехії 9 березня 2023 року. Він замінить Мілоша Земана після його десятилітнього перебування на цій посаді.

Павел також заявив, що не бачить альтернативи військовій підтримці України.

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