Обраний президент Чехії Павел не бачить альтернативи військовій підтримці України

Про це обраний президент Чехії Петр Павел заявив в інтерв'ю BBC.

"Напевно, мало хто міг уявити, що західні країни захочуть надати Україні сучасні основні бойові танки, далекобійну артилерію або зенітні комплекси. Але водночас ми бачимо, що цього все ще недостатньо", - сказав він.

Павел визнав, що Київ розчарований швидкістю постачання, особливо західних танків. Він відкинув поширену у деяких столицях Європи, зокрема у Берліні, думку, що такі постачання можуть розглядатися як ескалація. Він наголосив, що не має бути "майже жодних обмежень" щодо того, що країни мають надсилати Україні.

Разом з тим він наголосив, що інші європейські лідери зобов'язані пояснити своєму скептичному й у багатьох випадках наляканому населенню сенс допомоги Україні.

"У нас немає альтернативи. Якщо ми залишимо Україну без допомоги, вони швидше за все програють цю війну. А якщо вони програють - програємо ми всі. Наші міста не руйнуються російською артилерією та ракетами. Але наше майбутнє може бути зруйноване, якщо ми не підтримаємо Україну в успішному завершенні цього конфлікту", - сказав він.

Також президент Чехії додав, що Україна буде "морально і практично готова" приєднатися до НАТО після закінчення війни з РФ.

25 січня стало відомо, що Україна отримає 14 танків Leopard 2 від Бундесверу, також Німеччина дозволила країнам-партнерам надавати українським захисникам німецькі танки з власних запасів. Того ж дня Джо Байден офіційного анонсував постачання 31 танка американського виробництва M1 Abrams, а також іншого обладнання в Україну.

26 січня міністерка оборони Канади Аніта Ананд заявила, що її країна передасть Україні чотири танки Leopard 2.

27 січня стало відомо, що Польща готова відправити Збройним Силам Україна ще 60 своїх модернізованих танків, зокрема 30 - PT-91, на додачу до роти німецьких Leopard 2.

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