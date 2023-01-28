Прем'єр Чехії Фіала привітав Петра Павела з перемогою на виборах президента

Після підрахунку 90% голосів прем'єрміністр Чехії Петр Фіала привітав Павела з обранням на посаду глави держави, передають České noviny.

"Переміг громадянський кандидат, перемогли цінності, які він представляв", - заявив Фіала.

При цьому нинішню президентську кампанію чеський прем'єр назвав "найпідлішою".

Він сказав журналістам, що не хоче швидко включати Павела в новий порядок денний, а налагодить з ним співпрацю таким чином, щоб вона запрацювала з першого дня робочого дня нового глави держави.

Під час проведення передвиборчої агітації Петр Павел виступав за зібльшення військової допомоги Україні. Натомість його головний опонент Андрей Бабіш вимагав її скорочення.

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