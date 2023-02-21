Джонсон та Трасс розкритикували Сунака через зволікання з винищувачами

Про це повідомляє Daily Mail.

Борис Джонсон та Ліз Трасс виступили з критикою чинного британського прем'єра Ріші Сунака під час слухань у Палаті громад присвячених Україні.

У своїй першій промові в парламенті після відставки з посади прем'єра, Трасс заявила, що Велика Британія та інші союзники "повинні зробити все можливе, щоб Україна якомога швидше виграла цю війну". Вона наголосила, що "кожен додатковий день без української перемоги означає втрачені життя, насильство над жінками, зруйновані міста".

"Нам потрібно зробити все можливе якомога швидше — я вважаю, що це стосується і винищувачів", — сказала Трасс.

Її також підтримав Борис Джонсон, який закликав перейти від розмов до справ.

"Дуже чудово, що ми пропонуємо навчати українських пілотів управлінню винищувачами НАТО, але цікаво, що ми робимо це за відсутності принципового рішення надати їм літаки. Тож перейдімо до справи та передамо їм винищувачі", - закликав Джонсон.

Він також додав, що "не може бути жодних підстав, аби відкладати передачу танків Україні". Експрем'єр підкреслив що, танки можуть змінити ситуацію на полі бою в реальному часі вже у наступні кілька тижнів.

Крім цього Джонсон наголосив, що Україні потрібна далекобійна зброя.

"З потрібним комплектом, включаючи більше далекобійної артилерії, вони можуть пробити наземний міст, відрізати Крим і завдати нокаутуючого удару планам Путіна", - переконаний Джонсон.

Також колишні прем'єри попередила про загрозу з боку Пекіна для Тайваню, а Джонсон заявив, що стає все більш очевидним, що Китай готується озброїти росіян в Україні.

"Якщо були сумніви щодо терміновості збільшення обсягів нашого обладнання українцям, то стає все очевиднішим, що Китай готується озброїти росіян", — сказав Джонсон.