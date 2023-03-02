Україні потрібна авіація, а також танки, щоб "пробити" лінію атаки Росії, - глава спецкомітету з оборони Великої Британії
Член парламенту Великої Британії від консерваторів Тобіас Еллвуд наголосив, що Україна потребує літаків і танків у війні проти Росії
Про це поінформували в Sky News.
У розмові з журналістом Sky News сьогодні вранці Тобіас Еллвуд попередив, що Києву потрібна авіація, а також танки, щоб "пробити" лінію атаки Росії.
Глава спецкомітету з оборони у Палаті громад Сполученого Королівства зазначив, що "дискусія щодо вагань" може зашкодити здатності України отримати перевагу проти армії Володимира Путіна.
"Нам потрібно до цього долучитися, дати Україні необхідні системи озброєнь. Росія в цьому залучена довгостроково", – сказав він.
- 18 лютого міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Україні варто розраховувати на постачання сучасних винищувачів після завершення війни з РФ. Проте того ж дня британський прем'єр-міністр Ріші Сунак заявив, що Велика Британія стане першою країною, яка надасть Україні зброю великої дальності.
- 20 лютого міністр оборони Олексій Резніков заявив, що рішення про надання Україні винищувачів може бути ухвалене союзниками у найближчі один-два місяці.
- 21 лютого колишні прем'єри Великої Британії Борис Джонсон та Ліз Трасс закликали нарешті передати Україні винищувачі. Вони розкритикували Ріші Сунака через зволікання з винищувачами.
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