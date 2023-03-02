Про це поінформували в Sky News.

У розмові з журналістом Sky News сьогодні вранці Тобіас Еллвуд попередив, що Києву потрібна авіація, а також танки, щоб "пробити" лінію атаки Росії.

Глава спецкомітету з оборони у Палаті громад Сполученого Королівства зазначив, що "дискусія щодо вагань" може зашкодити здатності України отримати перевагу проти армії Володимира Путіна.

"Нам потрібно до цього долучитися, дати Україні необхідні системи озброєнь. Росія в цьому залучена довгостроково", – сказав він.