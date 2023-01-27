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Війна з Росією: хроніка
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Україна може отримати бойові літаки через понад 8 місяців, - Згурець

27 січня, 2023 п'ятниця
09:45
війна з Росією

Аналітик Defense Express Сергій Згурець вважає, що Україна зможе отримати бойові літаки, але не раніше ніж через 8 місяців

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"В нас все зараз відбувається у форматі дефіциту часу та зброї. Це також є ознакою і історії з постачанням літаків. Літаки для нас сьогодні можуть бути важливіші навіть за ракети великої дальності ATACMS. Оскільки літаки в поєднанні з ракетами та далекобійними засобами можуть виконувати значно більше функцій, знищуючи наземні цілі та забезпечуючи функції протиповітряної оборони", - пояснив Згурець.

Аналітик наголосив, що є позитивні зрушення у питанні постачання Україні бойових літаків.

"Зараз вже є заяви Резнікова та Кулеби про те, що процес постачання Україні бойових літаків перейшов в активну фазу. Речник ПС України Юрій Ігнат теж зазначив, що визначені типи літаків, які нам будуть передані. Нідерланди оголосили, що готові надати Україні літаки. Тому ми перебуваємо на черговому важливому етапі зміни ситуації на краще. Проте часові рамки постачанням літаків є набагато довшими. На мою думку, ми зможемо отримати бойові літаки не раніше ніж через 8 місяців", - додав він.

  • 20 січня стало відомо, що кабінет міністрів Нідерландів розгляне можливість допомоги Україні винищувачами F-16 та оплатити танки Leopard 2.
  • 24 січня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував повідомлення ЗМІ про те, що Україна отримає танки дописом, що союзники уже беруться за лобіювання поставок літаків F-16

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Нідерланди
Сергій Згурець
російська армія
окуповані території
окупанти
F-16
допомога Україні
допомога США Україні
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