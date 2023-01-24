"Тепер F-16? Беру в роботу": Кулеба прокоментував наступні кроки союзників у постачанні військової техніки Україні
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував повідомлення ЗМІ про те, що Україна отримає танки дописом, що союзники уже беруться за лобіювання поставок літаків F-16
Про це він написав у Facebook.
"Тепер F16?" – "Так." – "Беру в роботу, друже". Це я щойно отримав запитання від одного європейського колеги. І відповів йому. Він знає, що робити", – зазначив очільник української дипломатії.
І додав, що українці вже знають, що як би складно не було, ніколи не можна здаватися:
"Як би сумно не було, не можна впадати в розпач. Як би не старалися воріженьки, вони згинуть як роса на сонці. Завжди потрібно вірити і багато працювати. І все буде. Тому що Україна може все".
Кулеба не уточнив, про яку країну йдеться. Але минулого тижня стало відомо, що в уряді Нідерландів потенційно готові обговорити надання Україні винищувачів F-16, якщо Київ озвучить таке прохання.
Перед тим видання Spiegel повідомило про рішення Німеччини схвалити надання Україні танків Leopard 2.
Очікується, що про надання Україні танків канцлер Олаф Шольц оголосить у середу під час виступу в Бундесвері, запланованому на 14:00 за Києвом. Тоді ж він може оголосити, що Німеччина дозволяє реекспорт Leopard 2 з інших європейських країн.
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