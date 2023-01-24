Про це він написав у Facebook.

"Тепер F16?" – "Так." – "Беру в роботу, друже". Це я щойно отримав запитання від одного європейського колеги. І відповів йому. Він знає, що робити", – зазначив очільник української дипломатії.

І додав, що українці вже знають, що як би складно не було, ніколи не можна здаватися:

"Як би сумно не було, не можна впадати в розпач. Як би не старалися воріженьки, вони згинуть як роса на сонці. Завжди потрібно вірити і багато працювати. І все буде. Тому що Україна може все".

Кулеба не уточнив, про яку країну йдеться. Але минулого тижня стало відомо, що в уряді Нідерландів потенційно готові обговорити надання Україні винищувачів F-16, якщо Київ озвучить таке прохання.

Перед тим видання Spiegel повідомило про рішення Німеччини схвалити надання Україні танків Leopard 2.

Очікується, що про надання Україні танків канцлер Олаф Шольц оголосить у середу під час виступу в Бундесвері, запланованому на 14:00 за Києвом. Тоді ж він може оголосити, що Німеччина дозволяє реекспорт Leopard 2 з інших європейських країн.

Нагадаємо, в офісі президента України переконані, що наступне засідання у форматі "Рамштайн", яке заплановане на середину лютого, буде авіаційним.

Речник Командування Повітряних Сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат заявив, що вже фактично визначено тип літака, який буде наданий Україні: готуються пілоти, персонал та інфраструктура.

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