Ще 10 українських пілотів можуть прибути у США для опанування F-16, - CNN
Двоє українців вже перебувають на військовій базі в США, щоби показати як швидко вони опанують керування різними військовими літаками – невдовзі до них можуть приєднатись ще 10 пілотів
Про це повідомила CNN із посиланням на три джерела.
Американський військовий чиновник повідомив журналістам, які супроводжують міністра оборони Ллойда Остіна у поїздці на Близький Схід, що українські пілоти прибули до Тусону, штат Аризона, на “ознайомчий захід”, який він назвав “звичайною діяльністю в рамках нашого діалогу з українськими військовими”.
"Ознайомчий захід - це, по суті, спілкування з персоналом ВПС та спостереження за тим, як працюють ВПС США", - уточнив чиновник.
За його словами, жодної нової інформації щодо можливого надання Україні американських F-16 немає.
Хоча наразі немає жодних ознак того, що льотна підготовка українських пілотів ведеться, їхня присутність на базі в Аризоні припускає, що США не повністю зачинили двері для надання Україні F-16, пише CNN.
Оцінку українських пілотів проводить 162-й винищувальний авіаполк Національної гвардії Аризони, який спеціалізується на навчанні польотів на винищувачах F-16, повідомили в понеділок два американські чиновники.
Один із чиновників повідомив CNN, що ще 10 українських пілотів можуть приїхати до США для такої ж оцінки та атестації.
- Нагадаємо, про те, що двоє українських пілотів прибули в США для навчання на симуляторах винищувачів F-16 стало відомо 5 березня.
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