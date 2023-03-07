Про це повідомила CNN із посиланням на три джерела.

Американський військовий чиновник повідомив журналістам, які супроводжують міністра оборони Ллойда Остіна у поїздці на Близький Схід, що українські пілоти прибули до Тусону, штат Аризона, на “ознайомчий захід”, який він назвав “звичайною діяльністю в рамках нашого діалогу з українськими військовими”.

"Ознайомчий захід - це, по суті, спілкування з персоналом ВПС та спостереження за тим, як працюють ВПС США", - уточнив чиновник.

За його словами, жодної нової інформації щодо можливого надання Україні американських F-16 немає.

Хоча наразі немає жодних ознак того, що льотна підготовка українських пілотів ведеться, їхня присутність на базі в Аризоні припускає, що США не повністю зачинили двері для надання Україні F-16, пише CNN.

Оцінку українських пілотів проводить 162-й винищувальний авіаполк Національної гвардії Аризони, який спеціалізується на навчанні польотів на винищувачах F-16, повідомили в понеділок два американські чиновники.

Один із чиновників повідомив CNN, що ще 10 українських пілотів можуть приїхати до США для такої ж оцінки та атестації.