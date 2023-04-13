Про це пише Der Tagesspiegel.

"Польща звернулася до Федерального уряду Німеччини з проханням надання дозволу на постачання Україні бойових літаків радянського зразка", - йдеться у повідомленні.

Відповідний лист уже надійшов у Берлін.

"Йдеться про реактивні літаки типу МіГ-29 зі старих запасів Німецької Демократичної Республіки, які Німеччина передала Польщі і на передачу яких Берлін має погодитися", - пояснили журналісти.

У 2002 році Німеччина продала Польщі 23 винищувачі МіГ-29, які Бундесвер отримав від Національної народної армії НДР. Радник президента Польщі Анджея Дуди з питань безпеки Яцек Сєвєра наприкінці березня заявив, що польські ВПС нині мають близько десятка таких.