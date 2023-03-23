Словаччина передала Україні перші 4 винищувачі МіГ-29

Про це повідомив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь у Facebook.

"Передачу здійснювали українські пілоти у координації з ВПС Словаччини, що забезпечувало безпеку передачі", - написав він.

"Уряд продовжуватиме допомагати рятувати невинні людські життя", - запевнив Надь.

Міністр пообіцяв, що решту літаків буде передано Україні найближчими тижнями.