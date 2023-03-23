Словаччина передала Україні перші 4 винищувачі МіГ-29
Перші чотири винищувачі МіГ-29 з обіцяних тринадцяти вже залишили територію Словацької Республіки та прямують до України
Про це повідомив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь у Facebook.
"Передачу здійснювали українські пілоти у координації з ВПС Словаччини, що забезпечувало безпеку передачі", - написав він.
"Уряд продовжуватиме допомагати рятувати невинні людські життя", - запевнив Надь.
Міністр пообіцяв, що решту літаків буде передано Україні найближчими тижнями.
- 17 березня уряд Словаччини схвалив передачу Україні 13 винищувачів МіГ-29.
- США запропонували Словаччині продати 12 нових гелікоптерів Bell AH-1Z Viper зі знижкою після того, як Братислава відправить в Україну свої винищувачі МіГ-29.
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