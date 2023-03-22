США зробили вигідну пропозицію Словаччині за передачу Україні МіГ-29

Про це повідомив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь у Facebook.

За його словами, в межах угоди Словаччина заплатить 340 млн доларів протягом трьох-чотирьох років за пакет вартістю понад 1 млрд доларів.

"Решту, або близько 660 мільйонів доларів, буде передано через американський фонд оборони FMF", - уточнив Надь.

Він зазначив, що інші країни теж проявляли інтерес до цих гелікоптерів, тож якщо Словаччина зволікатиме з рішенням, вони поїдуть деінде.

"Ця пропозиція дуже вигідна і значно збільшить оборонний потенціал Словацької Республіки. Бойових гелікоптерів наразі немає, тому це була б абсолютно нова боєздатність", - підкреслив Надь.