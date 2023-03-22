США зробили вигідну пропозицію Словаччині за передачу Україні МіГ-29
США запропонували Словаччині продати 12 нових гелікоптерів Bell AH-1Z Viper зі знижкою після того, як Братислава відправить в Україну свої винищувачі МіГ-29
Про це повідомив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь у Facebook.
За його словами, в межах угоди Словаччина заплатить 340 млн доларів протягом трьох-чотирьох років за пакет вартістю понад 1 млрд доларів.
"Решту, або близько 660 мільйонів доларів, буде передано через американський фонд оборони FMF", - уточнив Надь.
Він зазначив, що інші країни теж проявляли інтерес до цих гелікоптерів, тож якщо Словаччина зволікатиме з рішенням, вони поїдуть деінде.
"Ця пропозиція дуже вигідна і значно збільшить оборонний потенціал Словацької Республіки. Бойових гелікоптерів наразі немає, тому це була б абсолютно нова боєздатність", - підкреслив Надь.
- 17 березня уряд Словаччини схвалив передачу Україні 13 винищувачів МіГ-29.
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