Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ США зробили вигідну пропозицію Словаччині за передачу Україні МіГ-29

США зробили вигідну пропозицію Словаччині за передачу Україні МіГ-29

22 березня, 2023 середа
11:24
Світ МіГ-29

США запропонували Словаччині продати 12 нових гелікоптерів Bell AH-1Z Viper зі знижкою після того, як Братислава відправить в Україну свої винищувачі МіГ-29

Про це повідомив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь у Facebook.

За його словами, в межах угоди Словаччина заплатить 340 млн доларів протягом трьох-чотирьох років за пакет вартістю понад 1 млрд доларів.

"Решту, або близько 660 мільйонів доларів, буде передано через американський фонд оборони FMF", - уточнив Надь.

Він зазначив, що інші країни теж проявляли інтерес до цих гелікоптерів, тож якщо Словаччина зволікатиме з рішенням, вони поїдуть деінде.

"Ця пропозиція дуже вигідна і значно збільшить оборонний потенціал Словацької Республіки. Бойових гелікоптерів наразі немає, тому це була б абсолютно нова боєздатність", - підкреслив Надь.

  • 17 березня уряд Словаччини схвалив передачу Україні 13 винищувачів МіГ-29.
Новини
Словаччина
США
зброя для України
Читайте також:
МИД РФ
21 березня, 2023 вiвторок
У МЗС Росії назвали умови для припинення війни проти України
Едді Хірн
21 березня, 2023 вiвторок
Найвпливовіший промоутер світу різко висловився щодо розподілу гонорарів між Усиком та Ф'юрі
Речник міністерства оборони США Джон Кірбі
22 березня, 2023 середа
У США не виключають, що Росія може готувати ще один наступ на Україну найближчими тижнями
Київ
+11°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.15
    Купівля 38.15
    Продаж 38.93
  • EUR
    Купівля 40.4
    Продаж 41.29
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
22 березня
12:23
фермери
Підприємці можуть отримати від держави до 8 млн грн на власну справу. З чого почати
12:10
Укрпошта
Укрпошта скорочує кількість відділень, у яких можна обміняти старі лампи на LED: названо причину
12:08
OPINION
Віктор Шлінчак
Про "плагіат" Лісового. "Корочки" взагалі стають атавізмом
12:05
Запоріжжя
Росіяни обстрілюють Запоріжжя: під вогнем опинилися житлові будинки та острів Хортиця
12:02
У Києві чоловік підірівав себе гранатою
У Києві чоловік підірівав себе гранатою біля дитячого майданчика
11:59
Путін і Сі Цзіньпін у Москві
У Кремлі заявили, що Путін не обговорював із Сі Цзіньпінем мирний план Зеленського
11:51
СБУ затримала російського коригувальника
СБУ затримала коригувальника російського ракетного удару по школі в Краматорську
11:49
Укроборонпром налагодив виробництво артснарядів 122-мм із країною НАТО та відвантажив першу партію для ЗСУ
11:45
СУ-35
Після вибухів у Джанкої в окупантів є проблеми з "калібрами", тож посилено активність авіації, – Одеська ОВА
11:34
Олександр Усик
"Набридли компроміси": Усик припинив переговори з Ф'юрі та проведе бій з іншим суперником
11:32
КНДР провела випробування ракет
Північна Корея запустила декілька крилатих ракет у бік Східного моря
11:13
Ексклюзив
Олег Рибачук
Першопричина нератифікації Римського статуту Україною - страх віддати правосуддя в руки міжнародного інституту, - політик Рибачук
11:06
Оновлено
Атака на Київщину 22 березня
На Київщині внаслідок атаки дронами пошкоджено цивільний об'єкт, є загиблі й поранені
11:00
У Київській області мати викинула з вікна немовля, дитина загинула
10:59
На Львівщині запустили нову сонячну електростанцію
В Україні стартував проєкт із встановлення сонячних панелей на лікарнях
10:49
Києво-Печерська лавра
Мінкульт: Чернече життя у Києво-Печерській лаврі має продовжуватися, розглядається й питання щодо проведення служінь
10:45
Світло
У Житомирській та Київській областях можливі обмеження електропостачання, - міністр Галущенко
10:42
Володимир Зеленський
Зеленський відреагував на нічну атаку РФ дронами: дотримання санкційного режиму та глобальна єдність здатні повернути стабільність
10:34
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют в Україні на сьогодні: вартість долара, євро, злотого
10:07
Google
Конкурент ChatGPT: Google запустила чат-бот Bard
10:03
OPINION
Володимир Гевко
Росіяни нас не люблять. Тому їхнім президентом не стане той, хто симпатизує Україні
10:00
діти, війна
Внаслідок російської агресії в Україні поранено вже 937 дітей
09:56
Єдині новини
Канали телемарафону отримають підтримку від держави, - Ткаченко
09:44
Оновлено
землетрус Пакістан
В Афганістані стався землетрус: щонайменше 13 людей загинули, сотні поранених
09:41
Обстріли Донеччини: за добу від дій ворожих військ пошкоджено будинки, є 4 загиблих і 5 поранених
09:38
Бахмут, ЗСУ
ЗСУ контратакують в районі Бахмута, це може послабити тиск на місто, - британська розвідка
09:37
Відключення телерадіомовлення
В окупованому Криму невідомі зламали радіо та запустили повідомлення про евакуацію
08:46
касетні боєприпаси
Республіканці закликали Байдена надіслати Україні касетні боєприпаси
08:37
Оновлено
Від нічної атаки росіян на Житомирщині постраждав об'єкт інфраструктури
08:21
На Київщині та Одещині жителі можуть чути звуки вибухів: заплановано технічні роботи
08:13
Херсонщина обстріл
Росіяни випустили майже 250 снарядів по Херсонщині минулої доби, є поранені
08:08
Інфографіка
знищена техніка окупантів
За добу ЗСУ ліквідували 920 окупантів, 16 БПЛА, 5 танків й 2 крилаті ракети
08:00
OPINION
Юрій Богданов
Чому візит Кішіди такий важливий
07:52
аеропорт Алеппо
У Сирії заявили про ізраїльську ракетну атаку на аеропорт Алеппо
07:32
Речник міністерства оборони США Джон Кірбі
У США не виключають, що Росія може готувати ще один наступ на Україну найближчими тижнями
07:31
Севастополь
Влада окупованого Севастополя заявила про атаку морськими дронами, у трьох бухтах зупинено рух транспорту
07:12
В Австралії виявили новий рідкісний вид гігантського павука
06:56
дрон Shahed-136
Вночі ЗСУ знищили 16 з 21 "шахеда", які запустив ворог, - Генштаб
06:47
британія україна
РФ дезінформує про снаряди зі збідненим ураном для України, – британське міноборони
06:32
Латвія
Україна отримає медичне обладнання від Латвії на майже на €300 тисяч
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV