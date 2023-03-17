Уряд Словаччини схвалив передачу Україні 13 винищувачів МіГ-29
Прем'єр Словаччини Едуард Хегер повідомив, що словацький кабінет міністрів схвалив передачу 13 винищувачів МіГ-29 Україні
Про це Едуард Хегер поінформував у твіттері.
"Словацький уряд щойно схвалив передачу Україні 13 МіГ-29! Обіцянки повинні бути дотримані, коли Володимир Зеленський попросив про зброю, зокрема винищувачі. Я сказав, що ми зробимо все можливе. Радий, що інші роблять те саме. Військова допомога - ключова для забезпечення здатності захистити себе та всю Європу від Росії", - написав прем'єр.
- Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький раніше повідомив, що Україна може отримати польські МіГ-29 протягом 4-6 тижнів.
- Пізніше міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що авіаційну коаліцію, яка передасть Україні винищувачі, буде сформовано на 100%.
- Попереднього дня президент Польщі Анджей Дуда ствердив, що найближчими днями Україна отримає від країни 4 з обіцяних 10 винищувачів МіГ-29.
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