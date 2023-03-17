Уряд Словаччини схвалив передачу Україні 13 винищувачів МіГ-29

Про це Едуард Хегер поінформував у твіттері.

"Словацький уряд щойно схвалив передачу Україні 13 МіГ-29! Обіцянки повинні бути дотримані, коли Володимир Зеленський попросив про зброю, зокрема винищувачі. Я сказав, що ми зробимо все можливе. Радий, що інші роблять те саме. Військова допомога - ключова для забезпечення здатності захистити себе та всю Європу від Росії", - написав прем'єр.